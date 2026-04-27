아이비리그 의대라더니 ‘가짜’… SNS 인플루언서, 공구 사기로 구속

의대 출신을 사칭하며 사회관계망서비스(SNS)에 호화 생활을 과시해 온 30대 인플루언서가 허위 공동구매 사기를 벌이다 결국 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

김천지청 형사1부(부장검사 임지수)는 사기 혐의로 30대 여성 인플루언서 A씨를 구속기소 했다고 27일 밝혔다.

의대 출신을 사칭한 인플루언서가 허위 공동구매로 수천만 원을 가로챈 사기 혐의로 구속기소됐다.연합뉴스

검찰에 따르면 A씨는 아이비리그 의대 출신으로 속이고 부유한 생활을 가장해 SNS 팔로워를 늘린 뒤 지난해 2~6월 허위의 명품 화장품 공동구매를 진행해 250명으로부터 9600만원을 받아 챙긴 혐의다. 당시 A씨는 동종 전과로 누범기간 중인 것으로 확인됐다.

A씨는 경찰에 공탁신청서를 제출해 불송치 결정을 받았으나 피해자들의 이의신청으로 송치된 후 검찰은 보완 수사를 진행했다. A씨 운영 사업체의 수출입 통관 내역 분석과 피해금 수취 계좌 내역 및 신용 보고서 분석 등이 대표적이다.

검찰은 수사 과정에서 A씨가 변제능력을 입증하고자 경찰에 제출한 매출액 1억5000만원 상당의 세금계산서가 1억원 이상 부풀려 작성된 점을 확인했다. A씨가 가지고 있었다고 주장하는 명품 화장품도 실체가 없음을 확인해 체포 후 구속기소 했다.

검찰 관계자는 “허위 증거를 제출해 사법 질서를 저해한 피의자에게 죄질에 걸맞은 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 노력하겠다”고 말했다.

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