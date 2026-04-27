전현무 “축의금 500만원 낸 적 있어…재혼하면 좀 깎는다”

방송인 전현무가 지금까지 낸 축의금 규모가 억 단위라고 밝혀 화제를 모았다.

26일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 엄지인 아나운서가 결혼을 앞둔 후배 남현종 아나운서를 위해 예식장 투어에 나선 내용이 다뤄졌다.

KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송화면 캡처

방송 도중 적정 축의금 액수가 화제에 오르자 엄지인은 “우리 둘의 벌이 차이가 크지 않다. 예식장 대관료도 무료이고, 내 소개로 온 건데 5만원으로 되지 않겠냐”고 말했다. 박명수가 “밥값만 10만원인데 엄지인 정도면 30만원은 내야 한다”고 하자, 엄지인은 “우리 회사에서 30만원 내는 사람을 못 봤다”고 답했다.

전현무 역시 직장인들의 현실적인 축의금 문화에 공감했다. 그는 “직장인들이 축의금을 그렇게 큰 액수를 내지 않는다”며 “오히려 큰 금액이 들어오면 실수로 낸 것 아니냐고 할 것”이라고 말했다.

KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송화면 캡처

이어 출연진은 각자 지출했던 최고 축의금 액수를 공개했다. 김숙은 “이영자와 최화정, 박소현, 송은이, 최강희 등 절친에게 전부 1000만원씩 하기로 했는데 아무도 안 했다”며 “한 번에 결혼하면 전 재산이 날아갈 판”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

전현무는 “나는 최대 액수가 500만원이었다. 하도 많이 내다보니 누구인지는 기억이 안 난다”고 밝혔다. 이어 “너무 많이 뿌려서 모두 합치면 억 단위”라며 “돌아온 사람도 있다. 누군 두 번 돌아오기도 했다. 재혼은 좀 깎아서 낸다”고 덧붙여 좌중을 폭소케 했다.

KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 방송화면 캡처

전현무는 “나는 내년 5월 셋째 주 금요일에 결혼식을 하겠다”면서 “그런데 신부는 어디에 있는 거냐. 구해주면 안 되냐”고 너스레를 떨어 다시 웃음을 유발했다.

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