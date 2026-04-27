“귀중한 경험이었다”...배우 안효섭 ‘연습생’ 시절 회상

배우 안효섭이 과거 아이돌 연습생이 된 과정을 공개했다.

지난 26일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’ 영상 ‘한두 마디 들어보니까 너 토크쇼에 좀 나가야겠어..’에는 배우 안효섭이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

요정재형

이 자리에서 그는 “제가 알려지기 시작하면서 허영심에 빠질 수도 있겠다는 생각이 들었다”고 이야기의 포문을 열었다.

이에 정재형이 “허영심에 빠지면 안 되나”라며 “빠질 때도 있어야지”라고 그를 위로했다. 그렇지만 안효섭은 “그렇긴 하다. 다 경험이긴 하지만 붕 뜨지 말자는 생각이 큰 거 같다”고 자신의 가치관을 전했다.

캐나다에서 학창 시절을 보낸 안효섭은 부모님께 겸손해야 한다는 조언을 듣고 자라면서 국내 팬들의 사랑을 받아도 ‘선’을 지키기 위해 신경을 곤두세웠다고.

주제는 안효섭이 데뷔하게 된 과정으로 이어졌다. 정재형이 그에게 가수 기획사 오디션에 붙었을 때 부모의 반응을 물었고, 안효섭은 “사실 회사 쪽에서 먼저 연락이 왔다”면서 “제가 다니던 고등학교에 아시아인들이 있었는데 수소문을 통해 내가 괜찮다고 추천받았다”고 국내 엔터테인먼트 회사의 제안을 받아 한국으로 오게 된 과정을 설명했다.

이어 “저는 솔직히 말하면 경험이었다. 신기해서”라며 “관계자들이 떠나기 전날 급하게 화장실에서 영상을 촬영해 보냈던 기억이 난다”고 덧붙였다.

요정재형

그는 고등학생 시절 한국행을 결심하게 된 배경도 전했다. “어머니께서도 언젠가는 제가 한국에 가게 될 것 같다고 하셨다”며 당시 상황을 떠올렸다. 당시 그는 “처음에는 겁 없이 왔다”고 밝혔다.

하지만 연습생 생활이 길게 이어지지는 못했다. 안효섭은 “음악을 정말 좋아한다”면서 일처럼 반복되는 훈련을 하다 보니 오히려 흥미를 잃을 수도 있겠다는 생각이 들었다는 고민을 털어놓으며 “그래서 음악은 무조건 취미로 남겨놔야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

또한 그는 연습생 계약이 종료된 이유에 대해 “물론 제가 잘 못해서 잘린 것도 있다”고 인정했다. 그는 춤에서 어려움을 느껴 “저였어도 잘랐다”고 말하며 솔직한 평가를 내놨다.

데뷔 이후 약 4~5년 동안 이 경험을 언급하기 꺼렸다는 점도 털어놨다. 안효섭은 “제 인생의 오점처럼 보이는 것 같았다”며 “지금 돌이켜보면 너무나 귀중한 경험이다”고 밝혔다.

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