"초롱초롱한 눈빛 직접 볼 때 실감"…에스파, 도쿄돔 채우는 방식

거대한 공연장을 꽉 채우는 것은 물리적인 숫자가 아니라, 무대와 객석이 주고받는 정직한 교감이다. 세 번째 도쿄돔 입성이라는 대기록 앞에서도 초신성 그룹 '에스파(aespa)' 멤버들의 시선은 수치화된 성과가 아닌, 눈앞에서 자신들을 바라보는 관객의 얼굴에 머물러 있었다.

지난 26일 일본 도쿄돔에서 열린 '2026 에스파 라이브 투어 ? 싱크 : 액시스 라인- 인 재팬' 마지막 공연 직후 만난 에스파는 폭넓은 세대로 확장된 현지 팬들의 다정한 에너지에 벅찬 감정을 숨기지 않았다.

에스파는 해외 여자 아티스트 사상 최초로 2년 연속 도쿄돔에 입성한 데 이어, 이번이 벌써 세 번째 도쿄돔 입성이다. 앞서 처음 입성한 교세라돔 양일간 7만6000명, 이번 25~26일 도쿄돔 9만4000명을 동원하며 이번에 돔 투어로만 총 17만 명의 관객을 끌어모았다. 지난해 8월 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 출발해 아시아 주요 도시를 거친 투어는 이번 공연까지 총 25회에 걸쳐 완주를 이뤄냈다.

카리나는 "오랜만에 돔 공연을 해서 낯설기도 했지만, 무대를 할 때마다 팬분들이 너무 초롱초롱하게 봐주셔서 재밌게 한 것 같다"고 소감을 전했다. 윈터 역시 스마트폰 렌즈를 거치지 않은, 밀도 높은 교감에 주목했다. 그는 "일본 팬분들의 에너지는 뚜렷하고 색다르다. 미디어로 찍기보다 무대 자체에 더 집중해 주시는 덕분에, 저희도 그 에너지를 받으며 항상 재밌게 공연하고 있다"고 짚었다.

타인의 진심에 닿기 위한 이들의 노력은 무대 밖에서도 이어졌다. 현지 팬들의 압도적인 함성과 응원법에 화답하듯, 멤버들은 언어라는 도구를 통해 관객과 더 깊이 교신하려 애썼다. 닝닝은 "오늘 아침까지도 계속 일본어 공부를 했다"며 성실한 태도를 잃지 않았다.

특히 고향인 일본의 큰 무대에 다시 선 지젤의 감회는 남달랐다. 거대한 돔의 물리적 공간을 채우는 것을 넘어, 그 안에서 피어나는 상호작용의 순간에 감격했다. 지젤은 "과거 직접 공연을 보러 갔던 도쿄돔에 제가 설 수 있다는 게 영광스럽고, 이 넓은 곳을 채울 수 있다는 사실이 신기하다"며 "앙코르 때 팬분들이 해주신 이벤트를 눈으로 직접 보았을 때가 가장 실감 나고 항상 감동스럽다"고 말했다.

화려한 콘셉트의 중심에서도 이들을 지탱하는 것은 무대 위에서 묵묵히 흘리는 땀의 가치다. 오는 5월29일 발매를 앞둔 새 정규 앨범 활동에 대해서도 닝닝은 "항상 초심을 잃지 않고, 음악에 대한 열정을 가지고 늘 하던 대로 열심히 할 것"이라고 다짐했다. 어떤 수사보다 성실한 태도로 스스로를 증명해 나갈 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'의 행보가 주목되는 이유다.

<뉴시스>

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