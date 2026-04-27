이스라엘, 이란 전쟁 중 UAE에 ‘아이언 돔’ 배치… 해외에선 처음

이스라엘이 이란 전쟁 초기 아랍에미리트(UAE)에 자국의 핵심 방공망인 ‘아이언 돔’ 포대와 운용 병력을 배치했다고 미국 매체 악시오스를 인용해 이스라엘 현지 언론이 26일(현지시간) 보도했다.

하마스가 쏜 로켓이 이스라엘쪽으로 날아가고 있다. 로이터·연합뉴스

지난 2월28일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 뒤 UAE는 이란의 집중적인 표적이 됐다. UAE 국방부에 따르면 당시 이란은 약 550발의 탄도 및 순항 미사일과 2200대 이상의 드론을 UAE에 발사했다. 대부분의 발사체는 요격됐으나 일부는 군사 및 민간 목표물을 타격하자 UAE는 동맹국들에 긴급 지원을 요청했다. 이스라엘 고위 관계자들은 당시 베냐민 네타냐후 총리가 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과 전화 회담 후 아이언 돔 배치를 전격 승인했다고 전했다. 아이언 돔이 이스라엘 본토와 공동 개발군인 미국 이외의 국가에 배치된 것은 이번이 처음인 것으로 전해졌다.

UAE에 배치된 아이언 돔 시스템은 이란의 미사일 수십 발을 성공적으로 요격하면서 실전 능력을 입증했다. 양국 관리들은 이란 전쟁 발발 후 이스라엘과 UAE가 긴밀한 군사적·정치적 공조 체제를 유지해 왔다고 설명했다. 특히 이스라엘 공군은 걸프 국가들을 향한 위협을 원천 차단하기 위해 이란 남부 지역에 대한 직접적인 공습을 감행하기도 했다.

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