안효섭, 아이돌 데뷔 불발 후 눈물…"인생의 오점 같았다"

배우 안효섭이 아이돌 연습생 시절을 떠올렸다.

26일 유튜브 채널 '요정재형'에는 안효섭이 게스트로 출연해 정재형과 이야기를 나눴다.

영상에서 안효섭은 캐나다에서 살다가 JYP엔터테인먼트 오디션에 붙어서 한국에 온 과정을 밝혔다.

그는 "(회사 쪽에서) 먼저 연락이 왔다. 나중에 들어보니 제가 다니던 고등학교에 아시아인들이 꽤 있었다. 누가 괜찮냐고 수소문해서 전달이 됐나 보다"라고 말했다.

이어 "솔직히 말하면 경험 아니냐. 그분들이 떠나기 전날 밤 영상을 찍었다"며 "고1, 2 정도였던 것 같다. 어머니는 제가 언젠가 한국으로 갈 것 같다고 하셨다"고 했다.

아이돌 제안을 받고 한국에 왔지만 데뷔는 불발됐다. 안효섭은 "음악을 정말 사랑하는 사람인데 일처럼 반복적으로 연습하다 보니까 싫어질 수도 있겠다라는 생각이 강하게 들었다. 그래서 음악은 무조건 취미로 남겨 놔야지라는 생각을 했었던 거 같다"고 회상했다.

그러면서 "물론 제가 (연습생 때) 잘못해서 잘린 것도 있었다"며 "저였어도 잘랐다. 왜나면 노래는 어떻게 하면 될 것 같은데 춤이 정말 어려웠다"고 덧붙였다.

안효섭은 아이돌 데뷔가 불발된 이후 심경에 대해 "갤러리아 백화점 뒤편에 있는 길을 하염없이 걷다가 부모님한테 말씀드려야 되니까 전화 걸었다. 그때 처음으로 눈물 흘리면서 '아버지 죄송합니다'라고 했다. 절 믿고 보내주셨는데"라고 말했다.

그는 "제가 데뷔하고 나서 한 4~5년 동안 이 얘기를 하는 걸 싫어했다. 인생의 오점처럼 보이는 것 같다"며 "지금 돌이켜보면 너무나 귀중한 경험, 유익한 경험이었지만 그땐 그랬다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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