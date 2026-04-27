이란 외무장관, 다시 ‘종전 중재국’ 파키스탄으로 향해… 이란 매체 보도

이란 외무장관이 미국과의 종전 협상 중재국인 파키스탄을 떠나 오만을 방문한 뒤 하루 만에 다시 파키스탄 수도 이슬라마바드로 돌아갔다고 이란 매체들이 26일(현지시간) 보도했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. 신화연합뉴스

이란 타스님 통신은 “아바스 아라그치 외무장관이 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방한 뒤 (오만 수도) 무스카트에서 이슬라마바드로 떠났다”고 보도했다. 이란 국영 방송인 IRIB도 아라그치 장관의 이슬라마바드행 소식을 전했다. 이란 국영 IRNA 통신은 아라그치 장관의 이슬라마바드 공항 도착 소식을 사진과 함께 보도하기도 했다. 다만 아라그치 장관이 이슬라마바드 돌아간 이유나 배경에 대한 설명은 아직 나오지 않고 있다.

앞서 아라그치 장관은 지난 24일부터 파키스탄, 오만, 러시아 순방길에 올랐다. 24일 아라그치 장관이 종전 협상 중재국인 파키스탄에 도착하면서 미국과 이란의 2차 종전 협상이 진행될 것이라는 전망이 나왔으나, 그는 파키스탄 실세인 아심 무니르 군 총사령관 등을 면담하고 종전과 관련한 이란의 관점과 요구사항을 전달한 뒤 25일 오만으로 떠났다. 아라그치 장관은 26일 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방한 자리에서는 △호르무즈 해협의 항행 안전 △페르시아만 및 오만해의 보안 △역내 경제 협력 △파키스탄의 중재로 진행 중인 종전 협상 현황 등에 대해 의견을 나눴다고 IRIB 방송은 전했다.

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