성동, 느린 학습자 가정 ‘독서 코칭’ 운영

서울 성동구가 민관협력 기반의 맞춤형 독서 양육 코칭 프로그램 ‘함께 읽는 책, 함께 자라는 꿈’을 운영한다. 26일 구에 따르면 함께 읽는 책, 함께 자라는 꿈은 성동구 드림스타트가 지역 내 전문 기관들과의 협력을 통해 운영하는 느린 학습자 아동과 부모 중심의 맞춤형 프로그램이다. 초등학교 입학 전후 아동(2019~2020년생)이 있는 12가정이 참여하며 3월17일부터 6월30일까지 7회에 걸쳐 진행된다.



프로그램은 부모 대상 독서 양육 코칭 강의를 통해 상호작용 책 읽기의 기본 개념을 익히는 것으로 시작된다. 이와 함께 가족 참여형 문화 체험으로 이론을 실제 경험으로 확장하여 자녀와의 상호작용을 체험하고 가정 내 독서 활동으로 적용되어 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성됐다. 이후 부모 독서 코칭 심화 강의와 실천 과정 점검 및 평가를 통해 양육자와 아동의 변화를 확인하고 향후 실천 방향을 설정함으로써 장기적인 양육 태도 변화로 이어질 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 구 관계자는 “이번 프로그램은 아동의 발달 특성을 고려하여 부모와 아동이 함께 성장할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

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