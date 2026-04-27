[사사건건] ‘삼전 노조 파업’ 이재용 집 앞에서 양측 집회 예고 外

삼성전자 노동조합 총파업을 둘러싸고 노조와 주주단체가 이재용 회장 자택 앞에서 맞불집회를 벌일 것으로 보인다.

삼성전자 노조 활동에 반대해온 ‘대한민국 주주운동본부’는 다음달 21일 오전 10시부터 11시30분까지 서울 용산구 한남동에 있는이 회장 자택 앞에서 집회를 열겠다고 경찰에 신고한 것으로 26일 알려졌다.

삼성전자노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난 23일 오후 경기 평택시 삼성전자 평택사업장 앞에서 열린 투쟁결의대회에서 구호를 외치고 있다. 뉴시스

앞서 삼성전자 초기업노조는 같은 날 오후 1시부터 같은 장소에서 집회를 진행하겠다고 서울 용산경찰서에 신고했다. 노조는 성과급 상한제 폐지와 영업이익 15% 성과급 지급 등을 촉구하며 다음달 21일부터 6월7일까지 총파업을 예고했다. 집회를 열겠다고 신고한 날은 총파업 첫째 날이다.

◆‘수사 기록 유출’ 백해룡 감찰

검찰이 ‘수사 정보 유출’을 이유로 징계를 요구한 백해룡 경정에 대해 경찰이 감찰에 나선다.

서울경찰청 감찰수사계가 28일부터 지난해 서울 동부지검에 파견돼 ‘인천 세관 마약수사 은폐 의혹’을 수사한 경찰 수사팀 수사관들을 불러 조사할 예정인 것으로 26일 알려졌다. 백 경정은 당시 마약수사 은폐 의혹 합동수사팀에 파견돼 자신이 제기한 의혹을 들여다보면서 언론에 수사 기록 일부를 언론에 공개했다. 검찰은 이러한 행위가 개인정보보호법 위반이라며 경찰청에 감찰과 징계를 요구했다.

백해룡 경정. 연합뉴스

당시 백 경정이 공개한 문서에는 범죄 일람표와 피의자 신문조서, 피의자로 조사를 받았던 인천세관 직원들의 개인 정보와 구체적인 행적 등이 담겨 있었다.

백 경정은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “수사관들을 옥죄어 마약 카르텔을 비호하려는 비겁한 기획”이라고 반발했다. 또 “마약 게이트 메신저인 저 백해룡의 옷을 벗기겠다는 의도가 분명해 보인다”며 “검찰 입맛에 맞지 않는 수사를 했다고 이제는 우리 지휘부가 검찰의 칼이 돼 부하들의 뒤통수를 치고 있다”고 주장했다.

◆경찰, 고유가 지원금 ‘카드깡’ 특별단속

정부가 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 고유가 피해지원금을 지급하는 27일부터 8월까지 경찰이 불법행위 특별단속에 나선다.

경찰청 국가수사본부. 연합뉴스

경찰청은 물품 거래 없이 피해지원금 포인트를 받고 현금으로 내주는 일명 ‘카드깡’을 중점적으로 단속하겠다고 밝혔다. 연 매출 30억원을 초과해 지원금 사용이 불가능한 매장에서 다른 매장 단말기 명의로 거래하는 것도 집중 단속대상이다. 신용·체크카드 등 지원금을 지급하는 매체를 다른 이에 양도하는 것도 불법이다. 정부가 현금성 지원금을 지급할 때마다 성행하는 중고거래 사기도 신속하게 수사할 방침이다.

경찰청 국가수사본부는 시도청 반부패경제범죄수사대를 중심으로 수사에 착수했다. 범죄행위로 취득한 범죄수익금도 적극적으로 기소 전 몰수·추징보전한다.

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