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한낮 초여름 더위…퇴근 무렵 중부지방 ‘약한 비’ [내일날씨]

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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아침 최저 8~14도, 낮 최고 15~27도
저녁부터 수도권·강원·충남 비…최대 10㎜ 안팎

월요일인 27일은 낮 동안 초여름에 가까운 더위가 나타나는 가운데 퇴근 시간대를 전후로 중부지방을 중심으로 비가 시작될 전망이다. 일교차도 크게 벌어져 건강 관리에 주의가 요구된다. 

 

서울 청계천에서 시민들이 서울야외도서관 &#39;책읽는 맑은냇가&#39;를 찾아 책을 읽거나 산책을 하며 그늘에서 더위를 식히고 있다. 뉴시스
서울 청계천에서 시민들이 서울야외도서관 '책읽는 맑은냇가'를 찾아 책을 읽거나 산책을 하며 그늘에서 더위를 식히고 있다. 뉴시스

26일 기상청에 따르면 27일 서울·인천·경기 및 서해5도엔 5㎜ 안팎, 강원도엔 5~10㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.

 

중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방은 가끔 구름많다가 밤부터 대체로 흐리겠다. 제주도는 대체로 맑다가 밤부터 흐려지겠다.

 

기온은 아침 최저 8~14도, 낮 최고 15~27도로 예상된다. 특히 일교차는 남부내륙을 중심으로 15도 안팎으로 크겠다.

 

도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 11도 △인천 11도 △춘천 8도 △강릉 13도 △대전 10도 △대구 12도 △전주 10도 △광주 10도 △부산 14도 △제주 12로 전망된다.

 

낮 최고기온은 △서울 21도 △인천 19도 △춘천 21도 △강릉 19도 △대전 23도 △대구 27도 △전주 23도 △광주 24도 △부산 23도 △제주 20도로 예상된다

 

한편 미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

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