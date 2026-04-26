월요일 전국 대체로 흐려…밤부터 수도권·강원·충청에 비

월요일인 27일 전국이 대체로 흐린 가운데 밤부터 수도권과 강원, 충청 지역에 비가 내리겠다.



26일 기상청에 따르면 27일 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방은 가끔 구름이 많다가 밤부터 흐리겠다. 제주도는 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠다.

서울에 비가 내린 지난 20일 서울 종로구 경복궁 인근에서 외국인 관광객들이 겉옷으로 비를 비하고 있다. 연합뉴스

밤부터 수도권과 강원내륙·산지, 충남북부서해안에 비가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 서울·인천경기 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 안팎, 강원내륙·산지 5∼20㎜, 대전·세종·충남 5㎜ 미만이다.



비가 내리기 전에도 전국에 대체로 구름이 많아 흐리겠다. 오후엔 수도권과 강원, 충남북부서해안을 중심으로 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



예상 최저기온은 6∼14도, 최고기온은 14∼27도다.



주요 지역 한낮 기온은 서울 22도, 원주 22도, 강릉 16도, 청주 23도, 대전 24도, 전주 25도, 광주 24도, 여수 23도, 대구 27도, 부산 23도, 제주 20도다.



미세먼지 수준은 전국이 '보통'에서 '좋음' 수준으로 예상된다.



오존 농도는 부산·울산·경남은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '보통'으로 예상된다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하겠다.



화요일인 28일에도 전국이 대체로 흐리겠고, 수도권과 충청, 강원에 비가 내리겠다.



중부지방과 경북권을 중심으로 계속 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 화재에 유의해야 한다.

<연합>

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