검사 엑소더스에 ‘기소 절벽’… 1년 새 형사재판 7500건 줄어

검찰이 올해 1분기 법원에 공소제기한 형사 사건 수가 전년 대비 약 7500건 감소한 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 검찰에 접수된 사건은 지난해 대비 8500여건 늘었다. 검찰 해체에 따른 퇴직자 증가와 인력난 여파로 민생 사건 처리가 지연되는 모양새다. 26일 법원통계월보에 따르면 올해 1∼3월 전국 법원에 접수된 1심 형사 공판 사건은 3만9567건으로, 지난해 같은 기간 접수한 4만7058건보다 7491건(15.9%) 감소했다. 반면 대검찰청 형사사건동향 통계에 따르면 같은 기간 검찰에 접수된 고소·고발 사건과 경찰 송치 사건 등은 총 29만8884건으로, 지난해 같은 기간(29만226건)보다 8658건 늘었다.

검찰 해체에 따른 퇴직자 증가와 인력난 여파로 민생 사건 처리가 지연되는 모양새다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지방검찰의 모습. 남정탁 기자

검찰에 접수된 사건이 늘었지만 정작 법원에 기소된 사건 수는 줄어든 것이다. 이는 최근 검찰의 심각한 인력난 때문으로 보인다. 검찰청 폐지 등의 여파로 22일 기준 올해만 68명의 검사가 옷을 벗었다. 지난해에는 평검사 66명을 포함해 검사 175명이 퇴직해 역대 가장 많은 수가 나갔다. 2월까지 전국 검찰청의 미제사건은 12만1563건에 달하는 것으로 집계됐다.



대검찰청 여성가족정책 분야 2급 공인전문검사(블루벨트) 인증을 보유한 권내건(사법연수원 35기) 법무부 법무심의관도 최근 사의를 표명했다.



권 검사는 24일 검찰 내부망 이프로스에 올린 사직인사에서 “차마 알게 된 이상 그냥 지나치기에는 너무나 가슴이 편치 않은 부당한 행태나 안타까운 사정들, 이런 것들을 보고 그냥 지나치지 않을 수 있었던 것, 그것이 제가 보람을 느끼며 검사로 오랫동안 일할 수 있었던 원동력이자 지금의 검찰제도가 갖는 장점이었다”며 “불의를 보고도 못 본 척할 수밖에 없어 속앓이만 하거나, 타인의 고통을 마주하고도 별반 할 수 있는 일이 없어 발만 동동거리게 되는 그런 일들이 앞으로 결코 생겨나지 않기를 바란다”고 밝혔다.

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