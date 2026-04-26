직접 대면 거부한 이란, 협상단 파견 취소한 美… 기싸움 치열 [美·이란 전쟁]

미국과 이란 간 전쟁을 끝내기 위한 2차 대면 협상이 사실상 무산됐다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 예고 없이 파키스탄을 찾으면서 한때 협상 기대가 높아졌으나 미국과의 대면을 거부했고, 이에 미국도 대이란 협상단의 파키스탄행을 취소했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 원하면 언제든지 전화하면 된다고 협상의 여지를 남겼지만 양국 간 간극이 여전히 크다는 분석이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “파키스탄 이슬라마바드로 가서 이란 측과 만나려던 우리 대표단의 방문 일정을 방금 취소했다”고 밝혔다. 이어 그는 “(이란의) ‘지도부’ 내부는 엄청난 내분과 혼란에 휩싸여 있다”며 “모든 카드는 우리가 갖고 있고, 그들에겐 아무 카드도 없다”고 강조했다. 이는 미국이 군사작전을 통해 이란의 주요 군사시설을 타격한 데다가 대(對)이란 해상봉쇄로 경제적 압박까지 가하고 있다는 점을 강조하면서 협상에서 유리한 고지에 있다는 점을 강조하고, 이란을 압박하려는 의도로 해석된다. 다만 트럼프 대통령은 “그들이 대화하기를 원한다면 전화만 하면 된다!!!”고 적으면서 대화 가능성은 열어두며 협상 여지를 남겼다.



또 트럼프 대통령은 플로리다주 팜비치국제공항에서 백악관으로 돌아오기 위해 에어포스원에 탑승하기 전 기자들과 만나 협상단의 파키스탄행이 취소된 배경과 관련해 “단지 그들이 우리에게 더 나았어야 할 문서를 가져왔다는 것뿐”이라며 “흥미롭게도 내가 (미국 협상단의 파키스탄행을) 취소하자마자 10분도 안 돼 우리는 훨씬 더 나은 새로운 문서를 받았다”고 주장했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. 신화연합뉴스

이란은 미국과의 직접 회담에는 응하지 않겠다는 입장을 끝내 유지했다. 아라그치 장관은 전날 이슬라마바드에서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 등을 만나 이란의 종전 관련 입장과 휴전을 비롯해 종전과 관련한 최신 상황, 서아시아의 평화와 안정을 강화하기 위한 협력 방안 등을 전달한 뒤 이날 파키스탄을 떠났다. 아라그치 장관은 오만 방문 뒤 26일 밤 다시 파키스탄을 찾을 것으로 알려졌다.



양국은 이란의 우라늄 농축과 무기급 핵물질 처리, 호르무즈해협에 대한 이란의 통제권 등 핵심 쟁점에서 입장차가 여전히 큰 것으로 알려졌다. 특히 이란은 핵무기 개발 프로그램의 핵심인 우라늄 농축에 대한 권리를 절대 포기할 수 없는 주권 문제로 여겨왔다.



또한 이란 내부 대미 강경파인 이슬람혁명수비대(IRGC)가 사실상 이란 내 의사결정 과정을 장악해 종전 협상 타결 가능성이 희박하다는 분석도 제기됐다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 이날 이란전쟁 관련 특별보고서를 통해 이란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 이후 아흐마드 바히디 혁명수비대 사령관과 그의 핵심 측근들이 사실상 정권을 장악했으며, 민간인 관료들을 철저히 배제하고 의사결정을 주도하고 있다고 진단했다. ISW는 이란의 협상팀이 지속적으로 비협조적인 태도를 취하고 있는 원인도 여기에 있다고 지적했다.



이번 협상까지 무산되면서 미국과 이란은 당분간 중재국인 파키스탄을 통한 간접 협상을 이어갈 가능성이 제기된다. 호르무즈해협 등을 둘러싼 양국 간 군사적 긴장감도 이어질 전망이다.

말뿐인 휴전… 이스라엘, 레바논 폭격 25일(현지시간) 레바논 남부 국경 인근 마을 타예베에서 이스라엘군의 폭격으로 인한 연기가 피어오르고 있다. 미국은 이스라엘과 레바논의 휴전을 3주간 연장한다고 발표했지만, 이스라엘군은 이날도 교전을 이어갔다. 타예베=로이터연합뉴스

한편, 지난 23일 워싱턴에서 이스라엘과 레바논의 고위급 대표가 만난 뒤 트럼프 대통령은 양측이 휴전을 3주간 연장한다고 발표했다. 하지만 이후에도 이스라엘군은 레바논 남부지역을 잇달아 공습하고 있다. 이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논이 친이란 무장단체 헤즈볼라가 휴전협정을 위반했다고 주장하며 공격 지시를 내린 데 따른 것이다. 레바논 보건부는 이날 오전에만 공습으로 최소 6명이 목숨을 잃었고 17명이 다쳤다고 밝혔다.



헤즈볼라 소속 알리 파야드 레바논 의원은 이날 성명을 통해 “계속되는 적대행위를 고려할 때 휴전 연장은 무의미하다”고 비판했다.

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