신동빈 회장, 베트남서 2026년 첫 해외현장 경영

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다.



롯데지주는 신 회장이 지난 21일부터 24일까지 베트남을 방문해 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등 주요 사업장을 시찰하고, 부 다이 탕 하노이시 인민위원장·안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사들과 만나 양국 간 향후 협력 방안에 대해 논의했다고 26일 밝혔다. 신 회장의 베트남 사업장 시찰에는 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장도 함께했다.

신동빈 롯데그룹 회장(가운데)이 지난 23일 신유열 롯데지주 미래성장실장(왼쪽)과 함께 베트남 하노이에 위치한 롯데몰 웨스트레이크 하노이 롯데마트 매장을 둘러보고 있다. 롯데 제공

2023년 9월 문을 연 롯데몰 웨스트레이크는 롯데백화점·롯데마트·롯데호텔·롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 핵심 계열사의 핵심 역량이 결집된 대형 복합몰이다. 현지에서 ‘K리테일’(한국형 소매 유통) 성공 모델로 평가받고 있으며, 지난달까지 누적 방문객 3000만명, 지난해 말 기준 누적 매출 6000억원을 기록했다. 신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가 굉장히 고무적으로 생각한다”며 “기존 주력 사업은 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설과 친환경 소재 산업, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써 달라”고 직원들에게 당부했다.

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