“삼성전자 파업, 공급망 훼손 이어질 수도”

삼성전자 노조가 다음 달 총파업 시행을 예고한 가운데, 파업으로 인한 타격이 단순히 수십조원이라는 금액 피해를 넘어 반도체 공급망 훼손으로 이어질 수 있다는 학계의 경고가 나왔다. 현재 공급이 수요를 전혀 따라가지 못하는 반도체 초호황 시기에 대규모 파업이 발생하면 고객사 이탈과 공급망 재편, 시장 선도적 지위 상실이라는 구조적 타격으로 번질 수 있다는 지적이다.



26일 전자업계에 따르면 송헌재 서울시립대 경제학부 교수는 최근 열린 안민정책포럼 세미나에서 ‘삼성전자 노조 파업의 파급 효과’를 주제로 발표하며 이런 전망을 내놨다. 안민정책포럼은 유일호 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 이사장을 맡고 있는 민간 정책연구 포럼이다.



송 교수는 삼성전자 노조의 파업이 현실화하면 공장 가동에 따른 손실이 1분당 수십억원, 하루에 1조원 수준이 될 것으로 예상했다. 파업이 길어질 경우 반도체 부문에서만 영업이익이 최대 10조원 감소할 수 있다고 경고했다. 그는 금액 손실보다 파업으로 인한 고객사 불안과 거래선 이탈, 공급망 재편 압력이 더 큰 문제라고 지적했다. 생산 중단과 매출 감소의 ‘보이는 비용’과 신뢰 약화, 투자 연기, 산업 생태계 충격 같은 ‘보이지 않는 비용’ 중 후자가 더 장기적이고 치명적이란 것이다. 송 교수는 “글로벌 빅테크 고객사들이 리스크 분산을 위해 (대만의) TSMC 등 대체 공급선 검토에 나설 수 있다”며 “공정 검증에 막대한 비용과 시간이 드는 반도체 산업 특성상 한 번 이탈한 고객은 다시 돌아오기 어렵다”고 했다. 그는 “엔비디아, TSMC, 인텔이 사활을 건 AI 반도체 패권 경쟁을 벌이는 중에 (삼성전자가) 내부 갈등 수습에 역량을 소모하는 것 자체가 막대한 기회비용”이라고 짚었다.



파업이 1764개 소부장(소재·부품·장비) 협력사로 구성된 반도체 산업 생태계 전반에 악영향을 미칠 것이란 우려도 나왔다. 삼성전자 평택캠퍼스는 생산라인 1개당 협력사 포함 약 3만명의 고용을 창출하는 것으로 알려져 있다. 가동 중단 시 대규모 고용 기반과 지역 상권에 직접적 타격이 불가피하다.



송 교수는 “성과급 산정 기준의 불투명성과 정보 비대칭이 이번 갈등의 배경”이라며 “노사가 파업이 모두의 손해임을 알면서도 서로의 정보를 숨기거나 과장하는 과정에서 비효율적인 상황이 발생하고 있다”고 꼬집었다. 그는 해결책으로 △성과보상 기준의 공개 △객관적 경영지표에 기반한 보상체계 정비 △이익 구간별 차등배분 △상한·하한 및 환수 장치 도입 △외부 검증 및 중재 시스템 △파업 전 조정 절차 제도화를 제시했다.

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