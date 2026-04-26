의대 노리던 최상위권도 이동…삼성전자·하이닉스 계약학과 합격선 역대 최고

삼성전자와 SK하이닉스. 제미나이 생성 이미지

연세대와 고려대 반도체 계약학과의 2026학년도 수시 내신 합격선이 역대 최고치를 나타냈다. 반도체 산업 호황과 함께 삼성전자와 SK하이닉스 직원 성과급이 크게 오르면서 의대로 쏠렸던 최상위원 이과생 일부가 이들 학과로 이동했다는 분석이 나온다.

26일 종로학원에 따르면 삼성전자 계약학과인 연세대 시스템반도체공학과의 수시 합격선(교과·종합 평균)은 2026학년도 1.47등급으로 집계됐다.

이는 학과 개설 첫해인 2021학년도 당시 수시 합격선인 3.1등급 대비 크게 상승한 것으로, 최근 6년 중 가장 높은 수치다.

SK하이닉스 계약학과인 고려대 반도체공학과의 수시 합격선(학업우수·계열적합) 평균은 2.68등급이다. 해당 학과 역시 2021학년도의 3.25등급 대비 크게 오르며 최고치를 뛰어넘었다.

고려대는 정시 합격점수도 공개했다. 반도체공학과의 2026학년도 정시 합격선은 국수탐 백분위 평균 96.67점을 나타내며 전년(95.33점)보다 올랐다.

특히 연세대 교과전형(추천형)과 고려대 종합전형(학업우수전형) 합격선은 의대 합격선에 준하는 1등급 초반대까지 상승했다.

최근 반도체 업계 호황을 등에 업고 반도체 계약학과 인기는 고공행진을 이어가고 있다. SK하이닉스가 영업이익의 10% 수준을 성과급으로 지급하기로 하는 등 반도체 기업의 성과급이 향후 수억에서 수십억원까지 기대되며 인기가 더욱 높아진 것으로 분석된다.

계약학과는 대학이 기업 등과 협약해 산업 현장에 필요한 인재를 맞춤형으로 양성한다. 생활비 장학금을 제공하거나, 졸업 후 일정 조건을 충족하면 채용까지 연계하는 학과도 있다.

종로학원에 따르면 2027학년도 삼성전자 관련 계약학과 모집 정원은 350명이다. SK하이닉스 관련 계약학과 모집 정원은 110명이다.

임성호 종로학원 대표는 “과거에는 최상위권 이과생의 관심이 의대나 서울대 공대에 있었다면 지금은 연고대 반도체 계약학과로도 일정 부분 이동하고 있다”며 “의대 선호도가 높은 것은 사실이지만 의대 비선호 상위권 학생들에게는 의대를 대체하는 학과 선택지에 들어갔다고 볼 수 있다”고 말했다.

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