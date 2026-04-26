李대통령, 백악관 총격 사건에 “충격 금할 수 없어…모든 형태의 폭력 반대”

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생한 데 대해 “충격을 금할 수 없다”며 위로의 마음을 전했다.



이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 26일 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘 백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “무엇보다 언론과의 소통과 표현의 자유를 확인하는 자리에서 이 같은 일이 발생했기에 더욱 안타깝다”며 “어떠한 이유로도 결코 정당화될 수 없다”고 했다. 이어 “트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다“고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 “대한민국 정부는 민주주의와 법치주의의 가치를 훼손하는 모든 형태의 폭력과 극단주의에 단호히 반대한다”고 강조했다.

한편, 25일(현지 시간) 액시오스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 현지 시간 기준 오후 8시30분쯤 워싱턴D.C. 힐튼호텔에서 열린 백악관 출입기자단 연례 만찬에 참석했다가 총성이 울려 퍼지자 비밀 경호국과 긴급 대피했다.

백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 대응하는 경호인력. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이후 소셜미디어 트루스소셜에 “꽤나 대단한 밤이었다. 비밀경호국과 수사 당국이 환상적인 일을 해냈다”고 올렸다. 기자회견에서는 “지난 몇 년 동안 미국이 암살 시도자의 공격을 받은 것은 이번이 처음이 아니다”라고 말했다.

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