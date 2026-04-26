페이북 앱 쓰면 스노우 VIP 1개월 무료 [재테크 특집]

BC카드가 금융 플랫폼 최초로 사진 편집 및 카메라 서비스 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.



이번 이벤트는 내달 3일까지 생활금융플랫폼 ‘페이북’에서 진행된다. 페이북 앱 이벤트 페이지에서 ‘구독권 받기’ 버튼을 클릭하면 참여 고객 전원에게 스노우 VIP 1개월 이용권(월 1만1900원) 쿠폰 번호가 발급된다. 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 이용할 수 있다.

BC카드가 고객에게 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 내달 3일까지 진행한다. BC카드 제공

BC카드 회원사 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 카드 회원사는 우리·하나·NH농협·KB국민·신한·BC바로가 있으며, 은행으로는 IBK기업은행, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, Sh수협은행, 광주은행이 있다.



네이버 자회사 스노우는 글로벌 1위 카메라 앱이다. 2015년 출시 이후 전 세계 누적 다운로드 4억회 이상, 가입자 2억명 이상을 달성했다. 스노우 VIP 서비스를 이용하면 직접 촬영한 사진을 전문가 수준으로 간편하게 보정할 수 있다. 인공지능(AI) 기반 영상 생성도 가능하다. BC카드는 스노우와 제휴 프로모션을 통해 500만 월간 활성화 이용자수(MAU)를 보유한 페이북 앱 이용자에게 서비스 체험 기회를 제공하고, AI 카메라가 제공하는 일상의 편리함과 즐거움을 보다 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.



하현남 BC카드 상무는 “다양한 디지털 기업과의 제휴를 통해 고객의 소비 생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

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