한화이글스 원정응원 팬 맞춤 카드 출시 [재테크 특집]

삼성카드가 한화이글스와 협업해 야구 관람 혜택과 팬들이 자주 이용하는 곳에서 혜택을 제공하는 ‘한화이글스 삼성카드’를 출시했다. 26일 삼성카드에 따르면 한화이글스 삼성카드는 야구장 방문객을 위한 할인부터 원정관람객을 위한 교통, 지역 특화서비스까지 폭넓은 혜택을 제공한다. 한화이글스 팬들은 해당 카드를 통해 홈경기 입장권 및 굿즈샵 50% 할인을 월 최대 2만원까지 제공받을 수 있다. 아울러 홈구장 내 상설 식음매장 10% 할인도 최대 2만원까지 적용 가능하다.



대전 홈구장을 찾는 팬들과 전국으로 원정 관람을 떠나는 팬들을 위한 맞춤형 혜택도 카드에 담았다. 철도 요금 5% 할인이 가능하고 대전의 명물인 ‘성심당’에서 제과류 구매 시 10% 할인을 받을 수 있다.

야구팬을 위한 다양한 혜택을 담은 ‘한화이글스 삼성카드’는 카드 디자인에도 팬심을 반영했다. 삼성카드 제공

이외에도 야구팬들의 라이프스타일을 고려한 일상 혜택도 제공한다. 디지털콘텐츠 50%, 커피전문점·델리·편의점 10%, 배달앱·온라인쇼핑몰 5%, 해외 1.5% 할인 등 팬들이 자주 이용하는 영역에서 고루 혜택을 누릴 수 있다. 또 한화이글스 팬들이 원하는 디자인으로 로고와 마스코트 등을 활용한 나만의 카드 꾸미기도 가능해 카드 소장가치도 높였다. 국내전용 및 해외겸용 모두 연회비는 2만원이다.



삼성카드는 “한화이글스 팬들의 열정적인 응원을 지원하고자 경기 관람은 물론 일상생활에서도 혜택을 누릴 수 있는 상품을 출시했다”며 “앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

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