토스 앱 안에 브랜드 전용 단독관 오픈 [재테크 특집]

삼성화재가 모바일 금융 플랫폼 토스에 보험업계 최초로 ‘삼성화재 브랜드 단독관’을 오픈했다.



26일 삼성화재에 따르면 이번 단독관은 토스 애플리케이션(앱) 내에서 삼성화재만의 전용 공간을 마련한 것이 특징이다. 삼성화재 전용관에 접속하면 다양한 보험 상품을 한눈에 확인할 수 있다. 고객은 토스 앱 내에서 별도의 이동 없이 상품을 확인한 후 곧바로 삼성화재 다이렉트 채널로 연계해 가입도 가능하다.

삼성화재가 업계 최초로 마련한 토스 앱 내에 보험 단독관에서 고객들은 삼성화재 상품을 연계해 가입할 수 있다. 삼성화재 제공

특히 단독관에서는 고객이 기존에 가입한 보험을 점검하고 보장 현황을 분석할 수 있는 기능도 활용할 수 있다. 이를 통해 고객은 내가 가입한 보험에서 스스로 부족한 보장내역을 파악하고 개인별 상황에 맞는 상품을 추천받을 수 있어 상품 선택의 번거로움도 최소화할 수 있다.



또 삼성화재는 단독관 오픈을 기념해 ‘지하철 지연 보험’ 무료 가입 혜택도 제공할 예정이다. 해당 상품은 수도권 지하철 이용 중 일정 시간 이상 지연이 발생하면 이용한 대체 교통비용을 보장받을 수 있는 ‘생활 밀착형 보험’이다.



아울러 △건강보험 △암보험 △운전자보험 △해외여행보험 등 라이프 스타일에 맞춘 폭넓은 상품 라인업도 제공해 고객 선택 폭을 넓혔다.



삼성화재 관계자는 “토스와 협업을 통해 고객이 일상 속에서 더욱 쉽고 빠르게 보험을 접할 수 있게 됐다”며 “앞으로 디지털 기반의 맞춤형 보험 서비스를 지속적으로 강화해 고객에게 차별화된 가치를 제공할 예정”이라고 밝혔다.

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