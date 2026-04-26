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중개형 ISA 계좌 만들면 상품권 드려요 [재테크 특집]

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삼성증권

삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 다시 봄 이벤트’를 30일까지 진행한다.

이번 이벤트는 중개형 ISA 계좌에 대한 관심이 늘어나는 상황에서 △웰컴 이벤트 △리스타트(Re-start) 이벤트 △레벨업(Level-up) 이벤트 △국내주식 첫걸음 이벤트 총 네 가지로 진행된다.

삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 고객을 대상으로 30일까지 조건을 충족하면 상품권을 지급하는 이벤트를 진행한다. 삼성증권 제공
삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 고객을 대상으로 30일까지 조건을 충족하면 상품권을 지급하는 이벤트를 진행한다. 삼성증권 제공

웰컴 이벤트는 신규개설 고객이 대상이다. 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌 개설 후 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.

리스타트 이벤트는 ISA 계좌 복귀 고객을 대상으로 한다. 기간 내 중개형 ISA 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 전원 지급한다.

레벨업 이벤트는 중개형 ISA 계좌 전체 고객 대상이다. 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금하는 금액에 따라 리워드가 지급된다. 최소 1000만원 이상 3000만원 미만 순입금 시 모바일상품권 3만원부터 최대 2억원 이상 순입금 시 상품권 60만원까지 해당 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.

국내주식 첫걸음 이벤트는 중개형 ISA 최초 신규고객이 입금 인정 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 국내주식 온라인 거래 시 달성 고객 전원에게 상품권 5000원권을 지급한다.

삼성증권은 중개형 ISA 계좌 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP)에서 ‘ISA 절세계산기·절세 시뮬레이터’ 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.


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