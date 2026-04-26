중개형 ISA 계좌 만들면 상품권 드려요 [재테크 특집]

삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 다시 봄 이벤트’를 30일까지 진행한다.



이번 이벤트는 중개형 ISA 계좌에 대한 관심이 늘어나는 상황에서 △웰컴 이벤트 △리스타트(Re-start) 이벤트 △레벨업(Level-up) 이벤트 △국내주식 첫걸음 이벤트 총 네 가지로 진행된다.

삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 고객을 대상으로 30일까지 조건을 충족하면 상품권을 지급하는 이벤트를 진행한다. 삼성증권 제공

웰컴 이벤트는 신규개설 고객이 대상이다. 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌 개설 후 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.



리스타트 이벤트는 ISA 계좌 복귀 고객을 대상으로 한다. 기간 내 중개형 ISA 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 전원 지급한다.



레벨업 이벤트는 중개형 ISA 계좌 전체 고객 대상이다. 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금하는 금액에 따라 리워드가 지급된다. 최소 1000만원 이상 3000만원 미만 순입금 시 모바일상품권 3만원부터 최대 2억원 이상 순입금 시 상품권 60만원까지 해당 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.



국내주식 첫걸음 이벤트는 중개형 ISA 최초 신규고객이 입금 인정 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 국내주식 온라인 거래 시 달성 고객 전원에게 상품권 5000원권을 지급한다.



삼성증권은 중개형 ISA 계좌 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP)에서 ‘ISA 절세계산기·절세 시뮬레이터’ 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지