독점 글로벌 리서치로 투자 정보 한눈에 [재테크 특집]

한국투자증권이 글로벌 유수의 금융사들과 구축한 전략적 파트너십을 바탕으로 양질의 해외 리서치 자료를 국내에 독점 공급하며 주목받고 있다. 서학개미들의 투자처가 전 세계로 확장되는 가운데, 시차와 언어 제약을 극복하고 정보 가뭄을 해소하는 핵심 창구 역할을 수행하고 있다는 평가다. 한국투자증권은 지난달 17일 세계적인 자산운용사 JP모건자산운용과 업무협약(MOU)을 체결하고, 이들이 보유한 글로벌 마켓 인사이트를 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 및 홈페이지를 통해 독점 공급하고 있다. 이 서비스는 모바일 앱 ‘한국투자’ 내 ‘독점 글로벌 리서치’ 메뉴를 통해 제공된다.



지난달 19일부터는 중국 최대 증권사인 국태해통증권과 협력해 중국 주식 분석 리서치 서비스도 본격화했다. 지난해 3분기 기준 총자산 약 2조위안(약 395조원), 자기자본 약 3389억위안(약 67조원)에 달하는 국태해통증권의 경쟁력을 바탕으로 국내 투자자들에게 깊이 있는 현지 인사이트를 제공할 예정이다.

한국투자증권이 JP모건자산운용 등 글로벌 주요 금융사들과 파트너십을 통해 양질의 해외 리서치 자료를 국내에 독점 공급하며 고객 투자를 돕고 있다. 한국투자증권 제공

최근 한국투자증권의 글로벌 파트너십 행보는 활발하다. 지난해에는 골드만삭스, 2024년에는 스티펠 파이낸셜과 손잡고 독점 글로벌 리서치 서비스를 확대했다.



서비스의 인기도 가파르게 올라가고 있다. 지난해 3월 약 20만건이던 ‘독점 글로벌 리서치’의 월간 조회수는 올해 들어 약 90만건 가까이 늘었다. 김성환 한국투자증권 사장은 “글로벌 파트너십을 더욱 공고히 해 개인 투자자들이 성공적인 투자를 이어갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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