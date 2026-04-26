안정적 신뢰 바탕 첨단금융 생태계 구현 [재테크 특집]

금융시장의 디지털 전환이 가속화하는 가운데 한화투자증권이 전통 금융의 경계를 허물고 실물자산 기반의 디지털 금융 생태계 구축에 나섰다.



한화투자증권은 제도권 금융의 안정적인 신뢰도와 블록체인 기술의 고효율성을 결합한 ‘트라디파이’(TraDeFi) 전략을 본격화한다고 26일 밝혔다. 이는 기존 금융 시스템의 규제 대응 능력을 유지하면서도 디지털 자산의 유동성을 극대화하는 방식이다. 이를 통해 사모시장 자산 등 기존 비즈니스 구조에서는 접하기 어려웠던 다양한 자산을 토큰화해 투자 상품으로 전환하는 ‘에브리싱 인베스트먼트 플랫폼’으로 진화해 차별화된 투자 경험을 제공한다는 구상이다.

전통 금융의 신뢰성과 블록체인의 효율성을 결합한 ‘트라디파이’ 전략을 바탕으로 글로벌 실물자산 토큰화 시장 선도에 나선 한화투자증권의 여의도 사옥 전경. 한화투자증권 제공

한화투자증권은 글로벌 파트너십 강화에도 속도를 내고 있다. 블록체인상에 투명하게 기록된 모든 거래 내역을 실시간으로 추적·분석하는 온체인 데이터 플랫폼 ‘쟁글’ 및 블록체인 기업 ‘크리서스’와 협력해 데이터 공신력과 기술적 기반을 다진 데 이어, 최근에는 골드만삭스, 미국예탁결제원 등이 채택한 ‘캔톤 네트워크’ 운영사 디지털에셋과 업무협약을 체결했다.



내부 조직의 체질 개선도 병행한다. 전 직원이 참여하는 인공지능(AI) 경진대회와 부트캠프를 통해 ‘바이브 코딩’(자연어로 코딩하는 기술) 같은 최신 기술을 실무에 적용 중이다.

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