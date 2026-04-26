고객 중심 IMA, 안정·수익성 다 잡았다 [재테크 특집]

NH투자증권은 안정성과 수익성을 모두 고려한 ‘고객 중심’ IMA(종합투자계좌) 상품을 선보였다고 26일 밝혔다.



NH투자증권은 사전에 편입 자산 구성을 모두 마치는 방식을 택해 자산관리의 효율성을 극대화했다. 이 같은 ‘모집 즉시 운용’ 시스템이 가능한 이유는 NH투자증권만의 독보적인 IB(투자은행) 역량과 선제적인 자산 선별 구조 덕분이다. NH투자증권은 투자자 자금을 모으기 전 이미 기업대출, 인수금융, 우량 회사채 및 기업어음(CP), 해외 사모펀드 등 다양한 자산군에 대해 철저한 사전 심사와 구조 검증을 완료한다. 이렇게 검증된 자산들을 미리 확보해 둔 덕분에 모집이 완료된 바로 다음 달이면 지체 없이 대부분의 자금이 실제 투자에 집행될 수 있다.

IB(투자은행) 역량을 통해 자산관리의 효율성을 극대화한 IMA 상품을 선보인 NH투자증권. NH투자증권 제공

NH투자증권 IMA는 ‘계산이 서는 투자’라는 명확한 원칙 아래 운용된다. 안정적인 현금흐름을 창출하는 자산을 중심으로 포트폴리오를 구성하며, 기준수익률 설정과 투명한 성과보수 구조를 통해 투자자가 수익과 리스크를 충분히 예측할 수 있도록 돕는다.



NH투자증권 관계자는 “앞으로도 투자자들이 신뢰할 수 있는 예측 가능한 자산관리 솔루션을 제공하기 위해 IB 역량을 결합한 혁신적인 상품 설계를 지속해 나가겠다”고 말했다.

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