감성·실용성 잡은 마그네틱 조명 눈길 [부동산 특집]

GS건설이 자이 브랜드 굿즈로 기획한 조명 제품 ‘매그닷(magDot)’(사진)과 이그니스(IGNIS)가 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award:Product Design 2026’에서 프로덕트 디자인 부문 위너에 선정됐다.

이번 수상작은 리브랜딩 이후 고객의 경험을 확장하는 시도를 이어오는 자이가 공간 내에서 축적한 감각적 경험과 브랜드 철학을 제품에 담아내 만든 굿즈다.

매그닷은 아파트 세대 내 천장 조명인 히든 라이팅 시스템의 광원을 모티프로 삼은, 휴대성과 실용성을 결합한 고성능 마그네틱 조명이다. 책상이나 선반 위에서 미니멀한 독서 등으로 사용할 수 있다. 손목 스트랩과 키링으로 활용하면 가방이나 텐트 등에 걸어 야외용 펜던트 조명이나 안전등으로 활용할 수 있다.

이그니스는 촛불을 켜는 아날로그 경험을 현대적으로 재해석한 휴대용 테이블 램프다. 무선 구조와 USB-C 충전 방식을 적용해 케이블 제약 없이 자유롭게 배치할 수 있고 3000K 색온도를 적용해 촛불의 분위기를 만들어준다.

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