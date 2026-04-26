입주민 스마트 건강관리 시스템 도입 [부동산 특집]

호반건설이 경기 시흥 거모지구 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’(사진) 분양을 진행 중이다. 호반써밋 시흥거모 B1블록은 경기 시흥시 거모동 1171번지에 들어선다. 이 단지는 지하 2층~지상 24층, 4개 동, 전용 84㎡ 353가구 규모로 조성되며, 이 중 공공임대 43가구를 제외한 310가구가 일반분양된다.

이 단지에는 입주민 전용 플랫폼을 통한 스마트 건강관리 시스템 등 특화 서비스가 도입될 예정이다. 헬스케어, 로봇 카페 등 첨단기술을 접목한 편의 서비스도 제공한다. 피트니스센터와 독서실, 어린이집 등 커뮤니티 시설도 마련된다. 도일초·군자중을 도보로 통학할 수 있고, 시립군자도서관 이용도 편리하다. 단지 약 400m 내에 초등학교와 중학교도 신설될 예정이다. 신길온천역을 통해 4호선·수인분당선을 이용할 수 있고, 평택시흥·영동고속도로 접근도 가능하다. 전 가구에는 전용 84㎡로 4베이·4룸 구조가 적용됐다. 분양가 상한제가 적용되고 3.3㎡당 약 1755만원 수준이다. 입주는 2028년 11월 예정이다.

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