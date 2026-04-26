K-컬처의 원천 '2026년 봄 궁중문화축전' 인기 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 5월 3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 올해 궁중문화축전을 개최한다.? /2026.04.26 이제원 선임기자

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 5월 3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 올해 궁중문화축전을 개최한다.? /2026.04.26 이제원 선임기자

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 5월 3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 올해 궁중문화축전을 개최한다.? /2026.04.26 이제원 선임기자

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 5월 3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 올해 궁중문화축전을 개최한다.? /2026.04.26 이제원 선임기자

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 5월 3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 올해 궁중문화축전을 개최한다.? /2026.04.26 이제원 선임기자

26일 서울 종로구 창덕궁에서 관람객들이 지켜보는 가운데 길놀이 행사가 열리고 있다.

‘궁중문화축전’은 매년 봄·가을 서울의 5대 궁궐(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 펼쳐지는 국내 최대 국가유산 축제다. 궁궐을 무대로 공연·전시·체험·의례 재현 등 한국 전통문화를 다채로운 프로그램으로 선보이고 있다.

국가유산청이 주최하고 국가유산진흥원이 주관하는 궁중문화축전은 올해로 12회를 맞아 ‘궁, 예술을 깨우다’라는 주제로, 궁궐을 국가유산 관람 공간을 넘어 K-컬처의 원천을 경험할 수 있는 문화예술 무대로 확장할 예정이다. 2026년 봄 궁중문화축전은 4월 24일 개막제를 시작으로, 4월 25일부터 5월 3일까지 9일간 진행된다. 축전의 시작을 알리는 2026 궁중문화축전 개막제는 4월 24일 금요일 오후 7시 30분, 경복궁 흥례문 광장에서 ‘궁, 예술을 깨우다 - Hyper Palace(궁의 예술적 확장)’를 주제로 열린다.

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