"트럼프 만찬장 총격 용의자, 명문대 공학도 출신 엘리트 강사"

25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 총격을 가한 혐의로 체포된 용의자는 남부 캘리포니아에서 교사이자 비디오게임 개발자로 활동해온 것으로 파악됐다.



미국 CNN 방송에 따르면, 용의자는 캘리포니아주 토랜스 출신의 콜 토마스 앨런(31)으로 확인됐다.

25일(현지시간) 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 총격을 가한 혐의로 체포된 콜 토마스 앨런. 로이터연합뉴스

앨런은 이날 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자협회 만찬장 근처에서 무장한 상태로 체포됐다.



앨런이 구직·구인 소셜네트워크 링크트인에 올린 것으로 추정되는 프로필에 따르면, 앨런은 시험 준비 및 개인지도 업체인 C2 에듀케이션에서 시간제 교사로 근무했다.



앨런은 2024년 12월에는 이 업체에서 '이달의 교사'로 선정된 적이 있다.



학력 면에서는 이공계 배경을 지닌 것으로 파악됐다.



그는 2017년 캘리포니아 공대(Caltech·칼텍)에서 기계공학 학사 학위를 받았고, 작년에는 캘리포니아주립대 도밍게즈힐스 캠퍼스에서 컴퓨터공학 석사 학위를 취득했다.

캘리포니아 토런스 출신 31세 교사(teacher) 콜 토머스 앨런. 페이스북 캡처

그는 칼텍 재학 시절인 2017년 휠체어용 비상 제동장치 시제품을 개발한 공로로 지역 뉴스에 소개된 적이 있다.



앨런은 인디 게임 개발에도 참여해 온 것으로 파악된다.



그는 링크드인에서 자신을 비디오 게임 개발자라고 소개했고, 게임 플랫폼인 스팀에서 '보어돔'(Bohrdom)이라는 인디 게임을 1.99달러(약 3천원)에 판매해온 정황이 있다.



정치적 활동도 일부 확인됐다. 미국 연방선거위원회 기록에 따르면, 그는 2024년 10월 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스 캠프에 25달러(약 3만7천원)를 기부했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이날 행사장에서 총성이 들리자 급히 피신했던 트럼프 대통령은 이후 백악관에서 가진 기자회견에서 당시 상황을 직접 설명했다.



트럼프 대통령은 "한 남자가 여러 무기를 들고 보안검색대를 향해 돌진했고 매우 용감한 비밀경호국 요원들에 의해 제압됐다"고 밝혔다.



또 용의자의 단독 범행일 가능성이 높은 것으로 보인다면서 "정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람"이라고 덧붙였다.

<연합>

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