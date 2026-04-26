최정윤, 재혼 공개 결심한 이유…"딸이 원해서"

배우 최정윤이 딸의 응원에 힘입어 재혼 사실을 공개하게 됐다고 밝혔다.

25일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 '잘 키운 딸 하나 열 아들 이긴다'라는 주제로 이야기를 나눴다.

배우 최정윤. MBN 제공

이날 방송에는 지난 2월 재혼 소식을 전한 최정윤이 출연했다.

최정윤은 재혼 사실을 밝힌 이유 중 하나로 딸을 꼽으며 "딸이 원해서 오픈한 것도 있다. 딸의 의견을 듣고 밝혔다"고 말했다.

이어 딸 덕분에 두 번째 웨딩 사진을 찍게 됐다며 "결혼식을 다시 올려야겠다는 생각은 해본 적도 없다. 남편도 마찬가지였다"고 회상했다.

그는 "혼인신고 후 결혼 생활을 시작했는데 아이가 '부부는 결혼해야 된다'고 계속 이야기했다. 그래서 '엄마는 결혼식 안 해도 돼. 괜찮아. 우리 가족만 행복하게 살면 돼'라고 했지만 '그러면 사진이라도 찍어야 된다'고 하더라"고 밝혔다.

그러면서 "사진 정도는 남겨놔도 좋겠다 싶었고, 딸이 있으니 셋이 같이 찍었으면 좋겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

이날 방송에는 지난해 10월 촬영한 최정윤 부부와 딸의 웨딩 사진이 공개됐다.

최정윤은 "딸이 아빠와 나를 너무 사랑하지만 질투가 되게 많다. 여행 가서도 '엄마 아빠 사진 찍어줘'라고 하면 절대 안 찍어준다. 자기가 꼭 가운데 있어야 한다"고 말했다.

이어 "웨딩 사진 찍을 때는 본인이 적극적으로 진행하고, 자기가 빠져서 우리 둘만 주인공으로 존중해줬다"며 "결혼사진을 집에 처음 걸어봤는데 아이가 너무 좋아한다"고 전했다.

최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나 2022년 이혼했다. 이후 지난 2월 5살 연하의 회사원과 재혼했다는 사실을 밝혔다.

<뉴시스>

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