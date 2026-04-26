[속보] 박준태 “당 대표 흔들어 선거 승리한 전례 없어…외부 비판 선 넘어”

장동혁 국민의힘 대표. 뉴시스

박준태 국민의힘 당대표 비서실장은 26일 방미 일정을 전후로 장동혁 대표를 향한 당내 비판이 거세진 데 대해 “당대표와 지도부에 대한 내부 비판이 과도하다. 선을 넘었다”고 말했다.

박 비서실장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “지도부에 대한 건전한 비판은 당을 튼튼히 만드는 일일 수도 있지만, 선거를 앞두고 대표에 대해 인신공격 가까운 말을 쏟아내는 건 당에도, 선거에도 아무 도움이 되지 않는다”며 이같이 말했다.

이어 “지금부터 당 모든 구성원들은 역량을 더불어민주당 정부의 무능과 무도함을 검증하는 데, 국민께 알리는 데 집중해야 한다”며 “따라서 지금부터 당대표의 모든 메시지도 민주당 정부의 무능과 민주당 후보의 결격사유에 초점이 맞춰 이뤄질 것”이라고 했다.

그러면서 “대표를 흔들어서 선거에 승리한 사례는 전례도 없고, 그런 얘기를 들어본 적도 없다”고 덧붙였다.

앞서 장 대표가 ‘지방선거를 마무리하고 평가받겠다’고 발언한 데 대한 추가 설명을 요구하자, 박 비서실장은 “당의 모든 역량과 후보의 언행을 결집해 선거 승리를 위해 흔들림 없이 나아가겠다는 것”이라고 답했다.

최근 당 지지율이 역대 가장 낮은 수준을 기록한 것과 관련해 장 대표가 ‘다른 여론조사 추이와 결이 다른 결과’라고 언급한 데 대해서는 “특정 회사의 수치로 현재 당의 상황이나 전력을 판단하는 것은 자칫 잘못된 해석으로 이어질 수 있어서 여론조사를 종합적으로 검토해야 한다”고 했다.

‘민주당 지도부와 비교해 지역 일정이 적다’라는 취지의 질문에는 “당의 공천 일정이 민주당에 비해 늦어진 측면이 있지만, 지난 지방선거 사례에 비춰봤을 때 특별히 늦은 것도 아니다”라고 반박했다. 그러면서 “대구시장 후보도 확정됐고 대부분 선거 구도가 완성돼 가고 있어서 거기에 맞춰서 필요한 일정들을 준비하겠다”고 부연했다.

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