이혜리, 재계약 조건? 스태프 ‘보너스’…미담 재조명

걸그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 이혜리가 과거 소속사와의 재계약 과정에서 자신의 계약금 대신 스태프의 보너스를 조건으로 내건 사실이 늦게 전해졌다.

최근 공개된 개인 유튜브 채널 영상 ‘로망이었던 몰디브.. 드디어 꿈을 이뤘습니다’에서는 이혜리가 오랜 시간 함께해온 헤어·메이크업 스태프들과 몰디브로 여행을 떠나는 모습이 담겼다.

‘로망이었던 몰디브.. 드디어 꿈을 이뤘습니다’ 영상 캡처. 혜리

영상 속 크루즈 일정을 마치고 마련된 식사 자리에서는 스태프들이 기억에 남는 일화를 하나씩 꺼내놓았다. 한 스태프는 “해외 여행을 한 번도 가보지 않았다”면서 혜리가 갑자기 여권을 만들라고 연락했다고 전했다.

이후 뒤늦게 포상 휴가라는 사실을 알게 됐으며, 인생 첫 해외 방문지가 몰디브가 됐다고 말했다.

또 다른 스태프는 계약 만료 시점을 앞두고 회사 측에서 팀원들을 따로 불러 모았던 당시를 떠올리며, 내부적으로는 이혜리가 회사를 떠나는 것 아니냐는 분위기가 있었다고 말했다. 그러나 예상과 달리 재계약이 성사됐고, 그 조건으로 스태프들에게 보너스를 주라고 했다는 당시 상황 설명이 이어졌다.

이혜리가 내세운 조건은 자신의 계약금 대신 스태프의 보너스를 챙기는 데 우선시해 그의 따뜻한 마음을 입증했다.

이 같은 결정에 감동을 받은 팀원들은 눈물을 보이기도 했고, 이후 오랜 시간 함께 일하게 된 계기가 됐다고 덧붙였다.

소식을 접한 누리꾼들은 “울컥하다. 다들 너무 멋지다”, “계약금을 스태프 보너스로 주다니”, “나이는 어리지만 현명한 선택과 인성”이라고 댓글을 남겼다.

스태프들과의 관계 속에서 스태프들을 배려한 이혜리의 일화는 그의 팀워크와 신뢰를 보여주는 사례로 주목받고 있다.

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