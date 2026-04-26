“용돈 받는 남편이 어떻게”…서동주, 결혼 기념일에 자동차 선물 받고 감동

방송인 서동주가 남편에게서 뜻밖의 결혼기념일 선물을 받아 화제를 모으고 있다.

서동주는 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 결혼기념일로 자동차를 선물 받은 근황을 공개했다.

지난 23일 서동주가 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 결혼기념일로 자동차를 선물받은 근황을 공개했다. 서동주 사회관계망서비스(SNS)

함께 공개된 사진에는 새 차량 앞에서 웃고 있는 서동주의 모습이 담겼으며, 선물을 의미하는 걸로 보이는 빨간색 리본 장식이 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에는 차량 트렁크에 ‘사랑해’라는 문구의 풍선 장식이 더해져 특별한 분위기를 자아냈다.

게시글에 그는 “남편이 (결혼기념일)혼인신고 기념일을 맞아 자동차를 선물해줬다”고 소식을 전했다.

이어 “사실 지난달에 일이 너무 많았고, 개인적으로 힘든 시간을 보내느라 제 생일, 결혼기념일, 화이트데이 아무것도 제대로 챙기지 못했다”고 상황을 설명했다.

최근 바쁜 일정과 개인적인 사정이 있어서 인지 그는 “예상 못한 순간에 받은 이 선물이 너무 크게 와닿았던 것 같다”고 감동한 마음을 전했다.

또한 “용돈을 받는 입장인 남편이 어떻게 이런 준비를 했는지 저는 아직 믿기지가 않는다”고 덧붙이며 놀라움을 표현했다.

서동주는 지난해 6월, 자신보다 네 살 어린 연인과 결혼식을 올렸다. 서동주는 남편과 방송 활동을 계기로 인연을 맺은 것으로 전해진다. 그의 남편은 매니지먼트 업계 종사자로 알려진다.

한편 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자신의 근황을 알리며 대중과 소통하고 있다. 지난달 자신의 생일을 챙겨준 남편에게 ‘바쁜 와중에 오랜만에 데이트하자고 맛있는 곳에 데려다줘서 고맙다’고 감사인사를 전한 바 있다.

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