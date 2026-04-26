피스타치오가 발레 슈즈에?…中 광고 ‘선정성’ 논란에 삭제

프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘매그넘’이 공개했던 광고가 표현 논란에 휩싸인 뒤 결국 삭제됐다.

지난 15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면, 매그넘은 올해 1월 중국 사회관계망서비스(SNS)를 통해 피스타치오 맛 제품을 홍보하는 콘텐츠를 게시했다.

매그넘이 피스타치오 맛 제품을 홍보하는 콘텐츠를 게시했다. 매그넘 웨이보‧인스타그램 캡처, 뉴시스

해당 광고는 아이스크림의 형태를 발레 슈즈를 착용한 여성의 발과 연결 지어 표현한 것이 특징이었다. 브랜드 측은 “대조적인 색감의 발레 슈즈에서 영감을 받은 작품”이라고 콘텐츠에 대해 설명했다.

하지만 게시 이후 온라인에서는 부정적인 반응이 이어졌다. 일부 이용자들은 이 비유가 부자연스럽고, 의도적으로 성적인 분위기를 암시하려 한 것처럼 보인다고 지적했다. 특히 피스타치오의 연두 색상이 일반적인 발레 슈즈 색상과 어울리지 않는다는 점과 광고 문구가 쾌락을 연상시킨다는 점이 문제로 거론됐다.

또한 제품을 신체 일부, 특히 발에 빗댄 표현 자체에 대한 거부감도 제기됐다. 일부 네티즌은 제작 의도가 불쾌하다는 반응을 보였고, 이러한 연출이 오히려 제품 이미지를 떨어뜨린다는 부정적인 관점도 제기됐다.

이와 함께 지난해 5월 어린이날을 맞아 공개된 또 다른 광고도 다시 주목받았다. 당시 광고에는 ‘즐거움은 아이들만의 것이 아니다. 아늑한 소파 속 시간에 빠져보자’라는 문구와 함께 남녀 커플이 서로 아이스크림을 먹여주는 장면이 포함됐는데, 일부에서는 여성 대상화 시선이 반영된 것 아니냐는 비판이 제기된 바 있다.

논란이 확산되자 매그넘은 관련 광고를 모두 삭제하고 내부 검수 절차를 강화하겠다는 입장을 밝혔다.

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