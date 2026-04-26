웬디, 팬 결혼식서 축가 부른 사연…"신랑과 깜짝 준비"

그룹 레드벨벳 웬디가 팬의 결혼식에서 축가를 부르게 된 일화를 공개했다.
25일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 게스트로 출연했다.
이날 웬디는 데뷔 때부터 자신을 좋아해 준 팬의 결혼식에 깜짝 등장해 축가를 불렀다고 밝혔다.
웬디는 "팬 사인회 때 신부가 나한테 청첩장을 줬는데 연락처가 아무것도 안 쓰여 있었다. 연락해야지 갈 수 있지 않냐"고 말했다.
이어 "회사랑 나랑 소셜 계정이라든가 연락처를 다 찾아봤다. 겨우 남편분 연락처를 찾아서 연락드려서 '혹시 축가를 불러드려도 되냐'고 했다"고 설명했다.
웬디는 "결혼식장을 찾아가 서프라이즈 축가를 불렀다"며 "신부가 글썽거리고 참더라. 나도 눈물 날 뻔했는데 잘 참았다"고 밝혔다.
해당 팬은 2014년 레드벨벳 데뷔 당시부터 웬디를 응원해 온 것으로 알려졌다.
웬디는 축가 영상에서 "2014년 8월 1일 데뷔했을 때 처음 만난 팬이다. 당시 고3이었는데 사탕과 비타민을 들고 여러 스케줄 현장에 와줬던 기억이 생생하다"고 팬과의 인연을 언급하기도 했다.
<뉴시스>
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