웬디, 팬 결혼식서 축가 부른 사연…"신랑과 깜짝 준비"

그룹 레드벨벳 웬디가 팬의 결혼식에서 축가를 부르게 된 일화를 공개했다.

25일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 게스트로 출연했다.

25일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 그룹 레드벨벳 웬디가 게스트로 출연했다. JTBC 제공

이날 웬디는 데뷔 때부터 자신을 좋아해 준 팬의 결혼식에 깜짝 등장해 축가를 불렀다고 밝혔다.

웬디는 "팬 사인회 때 신부가 나한테 청첩장을 줬는데 연락처가 아무것도 안 쓰여 있었다. 연락해야지 갈 수 있지 않냐"고 말했다.

이어 "회사랑 나랑 소셜 계정이라든가 연락처를 다 찾아봤다. 겨우 남편분 연락처를 찾아서 연락드려서 '혹시 축가를 불러드려도 되냐'고 했다"고 설명했다.

웬디는 "결혼식장을 찾아가 서프라이즈 축가를 불렀다"며 "신부가 글썽거리고 참더라. 나도 눈물 날 뻔했는데 잘 참았다"고 밝혔다.

해당 팬은 2014년 레드벨벳 데뷔 당시부터 웬디를 응원해 온 것으로 알려졌다.

웬디는 축가 영상에서 "2014년 8월 1일 데뷔했을 때 처음 만난 팬이다. 당시 고3이었는데 사탕과 비타민을 들고 여러 스케줄 현장에 와줬던 기억이 생생하다"고 팬과의 인연을 언급하기도 했다.

<뉴시스>

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