트럼프 참석한 기자단 만찬장에 총성…총격범 체포

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 25일(현지시간) 저녁 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총성이 들려 트럼프 대통령이 급히 피신하는 일이 벌어졌다.

AP 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다. 총성은 트럼프 대통령이 입장한 뒤 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사하고 있던 오후 8시30분쯤 들렸다.

25일 미국 워싱턴 한 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 도중 총격음이 들리자 비밀경호국 요원들이 트럼프 대통령을 둘러싸고 있다. AP연합뉴스

총격으로 추정되는 소리는 몇 차례 울렸고, 곧바로 비밀경호국(SS)요원들이 무대 위로 뛰어올라와 “총격 발생”이라고 외쳤다고 백악관 풀 기자단이 전했다.

무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, J D 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했다.

총성이 울린 정확한 장소는 아직 확인되지 않았다. 트럼프 대통령과 밴스 부통령 등 주요 각료들은 모두 부상 없이 안전한 것으로 전해졌다.

현지시간 25일 백악관 기자협회 만찬 도중 총격이 발생하자 비밀경호원들이 긴급히 트럼프 대통령을 안전한 장소로 이동시키고 있다. AP연합뉴스

비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 오후 9시 20분쯤 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 “비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다”며 “총격범은 체포됐다”고 밝혔다.

이어 그는 “(워싱턴)DC의 파란만장한 밤”이라며 “나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것”이라고 덧붙였다.

백악관 출입기자단 측은 행사가 재개될 예정이라고 공지했지만, 트럼프 대통령의 행사 재참석 여부는 법 집행기관의 판단에 달릴 것으로 보인다. 또한 트럼프 대통령은 곧 백악관에서 이번 사건과 관련한 기자회견을 가질 예정이다.

언론과 대립각을 세워온 트럼프 대통령이 대통령으로서 백악관 출입기자협회 만찬에 참석한 것은 이번이 처음이다. 백악관 출입기자단 만찬은 100년 넘게 이어진 유서 깊은 행사다.

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