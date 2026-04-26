신동엽, 지상렬♥신보람 결혼 응원…"집 빼고 다 해줄게"

방송인 신동엽이 30년 지기 지상렬의 결혼을 응원했다.

25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들'에서는 지상열이 신동엽에게 여자친구 신보람을 소개하는 모습이 그려졌다.

25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들'에서는 코미디언 지상열이 신동엽에게 여자친구 신보람을 소개하는 모습이 그려졌다. KBS 제공

이날 신동엽은 지상렬에게 "데이트하는 걸 봤다. 보람 씨가 뭐에 씐 것 같다. 콩깍지가 벗겨지기 전에 빨리 결실을 맺었으면 좋겠다"고 결혼을 재촉했다.

이에 지상렬은 "그때 '너 내가 결혼하면 뭐 해줄 건데'라고 물었더니 신동엽이 망설임 없이 집만 빼고 다 해준다고 하더라. 너무 고마웠다"고 말했다.

신동엽은 "그 정도로 지상렬이 결혼했으면 하는 마음이다. 진심이다"라고 전해 훈훈함을 자아냈다.

이어 신보람이 등장하자 신동엽은 "지상렬이 징글징글하게 보람 씨 이야기를 많이 했다. 결혼했으면 좋겠다고 이렇게 강렬하게 당사자에게 말한 건 처음"이라고 말했다.

그러면서 "결혼을 긍정적으로 생각하고 있냐"고 물었다. 신보람은 "첫째는 든든하고 귀엽다. 저한테 잘해주려고 노력하는 모습이 보이는데 서투르다. 그런 게 예쁜 것 같다"고 말했다.

또 "오빠를 만나기 전에는 결혼에 대한 진지한 생각을 해본 적 없는데 오빠를 만나서 생각이 들었고 생각해 보는 중"이라고 덧붙였다.

이에 신동엽은 "내년 봄 어떠냐"고 묻더니 "가을 신부는 어떻게 생각하냐"며 너스레를 떨었다.

그런가 하면 신동엽은 가수 성시경과 바로 전화 통화를 했다. 신보람이 팬이라고 했기 때문.

신동엽은 "내가 지상렬 결혼 추진 위원회 위원장 같은 거다. 보람 씨 소원이 너랑 테니스 한 번 치는 거래. 너 형수랑 쳐줄 수 있냐"고 했고, 성시경은 "내가 상렬이 형 좋아하니까"라고 말해 신보람을 웃게 했다.

<뉴시스>

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