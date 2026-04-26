'21세기 대군부인' 11.2% 자체 최고 시청률 달성

'21세기 대군부인'이 최고 시청률을 경신했다.

26일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 전날 방영된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 6회 시청률은 11.2%(전국 기준)를 기록했다.

MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' . MBC 제공

이날 방송에서는 같은 상처를 공유한 이안대군(변우석)과 성희주(아이유)가 입맞춤을 나누며 아름다운 낭만을 선사했다.

앞서 이안대군은 윤이랑(공승연)에게 성희주와의 결혼을 포기할테니 성희주를 내진연에 초대해달라고 부탁했던 바. 윤이랑은 내진연 초대를 이안대군의 이별선물로 여겼고, 두 사람만을 위한 무대를 허락했다.

하지만 이안대군은 모두가 보는 앞에서 어머니 의현왕후(김소현)의 반지를 내밀며 성희주에게 청혼한다. 성희주도 기쁜 마음으로 이안대군의 청혼을 받아들였고 왕 이윤(김은호)의 허락까지 받아내는 쾌거를 이뤘다.

이안대군의 계획에 허를 찔린 윤이랑은 한 번 내려진 어명을 뒤집을 순 없다고 판단, 이안대군의 약점을 잡고자 성희주와의 혼인을 받아들이기로 했다.

이후 두 사람은 요트 위에서 행복한 시간을 보낸다. 그리고 눈 깜짝할 사이 이안대군은 성희주의 입에 입을 맞추며 로맨틱한 순간을 만끽했다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 모든 것을 가졌지만 신분이 평민인 재벌 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자의 로맨스를 그린다.

<뉴시스>

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