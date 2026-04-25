미 국무부 인사 직급 논란에…당은 “오해 부분 사과” 장동혁 “분명 차관보”

국민의힘 장동혁 대표가 최근 미국 방문 중에 만난 국무부 인사의 직급이 “분명 차관보 혹은 그 이상”이라며 25일 다시 반박했다. 장 대표의 언급은 국민의힘 박성훈 수석대변인이 이날 오전 장대표가 방미 일정 중 만난 인사를 두고 ‘거짓 논란’이 있는 것에 대해 사과한 가운데 나온 것이다.

장 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “‘직함 부풀리기’로 본질을 호도하는 일부 언론에 대해서는 강한 유감을 표한다”며 이같이 말했다. 이어 “미 국무부 홈페이지에 들어가서 확인하면 공공외교 리더십은 딱 2명”이라며 “직함을 가지고 외교 성과를 깎아내리려 할수록 국민들은 외교 성과에 집중하게 될 것”이라고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 방미 성과 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

앞서 박 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 “당 대표 방미 과정에서 일부 잘못된 부분이 있었고 오해를 불러일으킬 만한 부분이 있다면 사과드리고, 당원의 마음을 얻는 데 더 노력하겠다”고 말했다.

그러면서 “당초에 출국과 함께 알려진 내용들에 오해가 있거나 저희가 잘못 알려드린 부분이 있다면 그 부분은 분명 잘못된 것이라고 생각한다”며 “제1야당 대표로서는 행보에는 엄중함과 무거움이 뒤따라야 한다. 특히 이를 뒷받침하는 과정에서 행정적인 실수가 있었다면 그 부분의 책임도 피할 생각이 없다”고 밝혔다.

장 대표는 최근 8박10일 일정으로 미국에 다녀온 뒤 ‘미 국무부 차관보’를 만났다고 출입기자단에 고지했다. 이후 미국 측이 장 대표 면담 인사를 ‘공공외교 담당 차관의 비서실장인 개빈 왁스’라고 밝히면서 거짓말 논란이 일각에서 제기됐다.

이에 장 대표는 국무부에서 면담한 사람이 두 명이었는데, 개빈 왁스 실장에 앞서 만난 인물은 차관보급이 맞는다고 해명했으나 이 인사도 ‘수석 부차관보’급이라는 언론 보도가 나왔다. 국민의힘은 당시 입장 자료를 통해 “국무부 방문 1일 차에 만난 인물은 차관보 권한대행(Acting Assistant Secretary) 직함으로 회의에 참석함에 따라 차관보급으로 표현했다”고 밝혔다.

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