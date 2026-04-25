"혜택 많이 봐, 돌려주고 싶다" 이효리, 요가원 차린 진짜 이유

이효리가 요가원을 운영하게 된 이유를 공개했다. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

가수 이효리가 요가원을 운영하게 된 이유를 공개했다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스ㅣ에그문화센터’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 에그이즈커밍 작가, PD, 마케터 등 직원들은 출장을 온 이효리에게 요가를 배우는 시간을 가졌다.

수업을 하기에 앞서 '하타 요가'에 대해 설명하는 이효리. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

이효리는 요가 수업에 앞서, 본격적으로 ‘하타 요가’에 대해 설명했다. 그러면서 자세를 오래 유지하며 긴장감을 완화시키는 하타 요가를 배워 볼 에정이라고 말했다. 다양한 자세를 통해 지금껏 쓰지 않은 근육을 사용하며 요가에 집중하는 모습은 보는 이들조차 빨려 들어가게 했다.

수업 중 방귀에 대해 묻는 수강생. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

수많은 요가 동작을 마치고 차담 시간이 되어 이효리는 수강생들과 함께 스스럼 없이 대화를 나눴다. 한 수강생이 “요가 할 때 방귀 뀌는 사람이 많지 않냐. 그럴 때 어떤 생각이 드시는지 궁금하다”고 묻자 이효리는 “그땐 전 너무 웃기다. 너무 웃긴데 이제 다들 눈 감고 있으니까 웃는 소리를 안 내려고 노력한다”고 말했다.

수강생의 생생한 경험담. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

“그런 일이 많냐”는 나영석 PD의 질문에 한 수강생은 자신이 플라잉 요가를 배웠을 때 두 번의 방귀를 뀐 일화를 이야기하며 두 번 다시 요가원을 찾을 수 없었다고 털어놓았다. 이를 들은 나영석 PD는 “나는 거기서 도망갔을 것 같다”고 말하며 50살이 되어도 감당 불가라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이효리는 요가 수업을 하면서 “수업이 시작되면 엄마의 마음이 된다”며 “하나라도 더 잡아주고 싶고 다치지 않게 하고 싶다는 생각이 든다”고 말했다. 이어 “뭘 해도 괜찮다는 마음으로 수업을 한다”고 이야기했다.

이효리가 서울에 요가원을 오픈한 이유. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

또 이효리는 제주 생활을 청산하고, 서울로 이사한 것에 대해 “서울 와서 처음엔 좀 힘들었는데 제가 좋아하는 친구들, 선생님, 동물들이 다 제주도에 있다. 근데 의외로 상순 오빠가 도시를 좋아한다”며 “문화생활, 맛집, 편리한 걸 좋아한다. 생활은 편해졌는데 제주도에 대한 향수는 많이 남아있다. 그래도 요가원 오픈하면서 정신없이 제 할 일을 해야 하니까 많은 도움이 된다”고 말했다.

그러면서 요가원을 오픈한 이유에 대해서도 말했는데, 이효리는 “요가 때문에 제 삶의 혜택을 많이 봤다. 마음 놓고 터놓을 수 있는 친구들도 요가로 만났고, 제가 좋아하는 차와 선생님도 만났다. 그래서 요가에 돌려주고 싶은 마음도 있었다. 나랑 비슷한 고민을 하는 사람들도 요가를 하면서 조금 편안해졌으면 하는 마음”이라고 말했다.

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