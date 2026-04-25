국힘 "정동영 경질이 답… 한미 동맹 기반은 신뢰"

국민의힘 장동혁 대표가 25일 “안보실장이 한미관계가 ‘비정상’임을 공식 인정했다”며 정동영 통일부 장관의 경질을 촉구했다. 위성락 국가안보실장의 한미 협력 관련 발언으로 여야가 공방을 벌이는 가운데 더불어민주당은 “진의 왜곡”이라고 맞섰다.

장 대표는 이날 오후 페이스북에 “한반도 안보의 핵심축인 한미동맹이 흔들리고 있다는 솔직한 고백”이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 곽규택, 박충권 원내수석대변인이 24일 서울 여의도 국회 의안과에서 국무위원 (통일부장관 정동영) 해임건의안을 제출하고 있다. 뉴시스

그는 “(위 실장이) 그러면서도 정 장관의 기밀 유출은 끝내 인정하지 않았다”며 “문제를 ‘회피’하는 방식으로는 ‘한미동맹’을 유지할 수 없다”고 주장했다. 이어 “‘동맹’의 기반은 ‘신뢰’다. 회피와 변명은 신뢰도 동맹도 무너뜨린다”며 “미국과의 신뢰 회복, 정 장관 경질이 답”이라고 덧붙였다.

국민의힘 박성훈 수석대변인도 이날 오전 논평을 내 “총체적 난국에 빠진 외교·안보 라인의 전면 쇄신을 촉구한다”며 “국민의힘이 끊임없이 경고해 온 한미동맹의 균열이 더 이상 외교적 수사로도 감출 수 없는 지경에 이르렀음을, 정부 스스로 인정한 셈”이라고 주장했다.

더불어민주당은 “한미동맹에 균열을 낼 수 있는 침소봉대를 중단하라”고 반박했다.

민주당 장윤미 대변인은 이날 서면브리핑에서 “국민의힘이 (위 실장의) 발언 진의를 왜곡하고 자의적 해석을 덧씌우고 있다”고 했다. 그는 “위 실장 발언은 한미 간 현안을 안정적으로 관리해야 한다는 의지에서 나온 것일 뿐 한미동맹이 흔들렸다는 의미가 아니다”며 “하지도 않은 발언을 지어내면서 동맹 균열을 기정사실화하는 행태는 구태 정치 전형”이라고 밝혔다.

이어 “안보는 절대로 정쟁의 대상이 될 수 없고 되어서도 안 된다”며 “국민의힘은 근거 없는 위기 조장과 책임 떠넘기기를 멈추고, 외교·안보 문제를 정략의 소재로 삼는 일을 중단하라”고 강조했다.

앞서 위 실장은 23일(현지시간) 베트남 하노이 현지 프레스센터에서 기자들과 만나 정 장관의 북한 구성 우라늄 농축시설 공개 언급 논란과 관련 “구성 발언으로 생겨난 지금의 현상을 서로 소통을 통해 잘 정리해 정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각한다”고 말했다.

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