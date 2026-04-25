‘사법 리스크’ 정면돌파? 민주당 의원 51명, 김용 전 부원장 공천 공개 지지

김용 전 민주연구원 부원장이 19일 경기도 성남시 모란민속5일장을 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. 공동취재사진

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 문제를 두고 당내 긴장감이 고조되고 있다.

◆ 의원 51명 ‘공천 지지’ 명단 회람... 최고위원 등 지도부 대거 포함

25일 김 전 부원장 측에 따르면 이날 오전 11시쯤까지 ‘김용 전 부원장의 회복과 공천을 지지하는 국회의원 명단’이라는 문서에 의원 51명이 이름을 올린 것으로 확인됐다. 이 중 25명은 사회관계망서비스(SNS)나 인터뷰를 통해 공개적으로 지지 의사를 밝혔으며, 나머지 26명은 지지자 그룹의 개별 접촉을 통해 뜻을 모은 것으로 전해졌다.

명단에는 강득구·이언주·황명선 최고위원 등 현직 지도부뿐만 아니라 조정식·서영교·박지원·김승원 의원 등 중진과 친명계 핵심 인사가 두루 포함됐다. 6·3 지방선거 당시 경기 안산갑 또는 하남갑 출마를 희망하는 김 전 부원장은 연일 지도부를 향해 공천을 압박하고 있다. 그는 “검찰의 조작 기소에 맞서 국정조사까지 하는 당이 저를 외면하는 것은 자기 부정”이라며 목소리를 높였다.

◆ 지도부 “부정적 여론이 대세”... 국민의힘 “범죄 전과가 훈장인가” 직격

세 과시에도 불구하고 당 지도부의 시선은 싸늘하다. 김 전 부원장이 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 금품을 수수한 혐의로 항소심에서 실형을 선고받고 대법원 판결을 기다리는 처지이기 때문이다. 공천 실무를 총괄하는 민주당 조승래 사무총장은 23일 “긍정적인 면보다는 부정적인 면이 많지 않냐는 의견이 조금 더 강한 것 같다”며 선을 그었다.

외부의 비판도 거세다. 국민의힘은 이를 ‘범죄자 귀환’으로 규정하며 공세에 나섰다. 송언석 원내대표는 24일 원내대책회의에서 “민주당에서는 범죄 전과가 훈장이냐”고 반문하며 “2심 유죄 판결을 받은 인물까지 공천장을 달라고 떼를 쓰는 상황”이라고 비판했다.

정치권에서는 김 전 부원장의 공천 여부가 이번 재보선에서 민주당의 도덕성을 가늠하는 상징적 지표가 될 것으로 보고 있다. 당내에서는 ‘검찰 탄압에 맞선 동지에 대한 예우’를 주장하는 목소리가 높지만, 중도층 이탈을 우려하는 ‘국민 눈높이’론도 만만치 않기 때문이다.

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