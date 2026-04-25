美, 이란 석유수출 막고 코인 동결…2차협상 앞 자금줄 최대압박

미국이 조만간 재개될 가능성이 있는 이란과의 종전협상을 앞두고 전방위적인 자금줄 조이기에 나섰다.



석유 수출을 차단하고 가상화폐 계좌를 동결함으로써 이란을 협상 테이블로 끌어내는 동시에, 협상에서 미국 요구를 최대한 수용토록 압박하는 카드로 읽힌다.



미 재무부와 국무부는 24일(현지시간) 이란으로부터 석유를 수입하는 중국의 정유 대기업 헝리그룹을 제재한다고 밝혔다.

중국 헝리그룹 정유소.

재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 헝리그룹이 수십억 달러 규모의 이란산 석유를 구입하는 '최대 고객' 중 하나라고 지적했다.



헝리그룹을 비롯한 중국 정유사들은 이처럼 제재 대상인 석유를 수입함으로써 이란군을 포함한 이란에 경제적 지원을 주고 있다는 것이 재무부 판단이다.



헝리는 중국 동북 지역 항구도시 다롄에 보유한 정유시설을 통해 하루 약 40만 배럴의 원유 처리 역량을 구축하고 있어, '티팟'(teapot)으로 불리는 중국 내 개별 정유사 중 최대규모로 꼽힌다.



재무부는 제재를 피해 이란산 석유를 운반하는 '그림자 선단'을 운영하는 약 40개 해운사 및 선박들도 제재한다고 발표했다.



제재 대상 회사와 선박은 미국 내 자산이 동결되고, 재산상 이익도 차단된다. 이들이 직·간접적으로 지분 50% 이상을 소유한 법인, 그리고 이들과 자금·물품·서비스를 거래하는 기관에도 제재가 부과된다.

스콧 베선트 재무장관은 AP 통신 인터뷰에서 현재 해상에 있는 러시아산 및 이란산 석유의 구매를 일시적으로 허용한 제재 면제 조치를 갱신하지 않겠다고 밝혔다.

베선트 장관은 "우리는 (이란 해상을) 봉쇄하고 있고, 석유는 전혀 나오지 않고 있다"며 "2∼3일 안에 그들은 (원유) 생산을 중단해야 할 것이다. 이는 그들의 유전에 매우 나쁜 일이 될 것"이라고 말했다.



재무부는 이와 함께 이란과 연계된 것으로 보이는 3억4천400만달러(약 5천억원) 상당의 가상화폐를 동결했다.



스콧 베선트 재무장관은 엑스 계정에서 OFAC가 이란과 연계된 '여러 지갑'에 제재를 가하고 있다면서 "테헤란이 자금을 생성·이동시켜 본국으로 가져오는 능력을 체계적으로 약화할 것"이라고 밝혔다.



베선트 장관은 "테헤란이 절박하게 국외로 이동시키려는 자금을 추적하고 정권과 연결된 모든 금융 생명선을 표적으로 삼을 것"이라고 말했다.



이번 가상화폐 동결은 재무부가 제공한 정보에 따라 세계 최대 스테이블코인 USDT 발행사인 테더를 통해 이뤄졌다고 CNN은 보도했다.



앞서 재무부는 이란 자금이 흘러 들어간 정황이 포착된 중국계 은행 2곳에 대해 '세컨더리 보이콧'(2차 제재) 가능성을 시사하는 등 이란에 경제적 압박을 가하는 '경제적 분노' 작전을 개시한 바 있다.



베선트 장관은 "'경제적 분노' 작전을 통해 이란 정권에 재정적 압박을 가함으로써 중동에서의 공격성을 약화하고, 그들의 핵 야망을 억제하는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다.



베선트 장관은 "도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 이란이 자국 석유를 글로벌 시장으로 이동시키는 데 의존하는 선박, 중개자, 구매자 네트워크를 계속 조일 것"이라고 덧붙였다.



재무부가 지난해 2월 이후 OFAC를 통해 제재한 이란 관련 개인, 선박, 항공기는 1천곳 이상에 이른다.



재무부의 제재 발표는 대(對)이란 해상 봉쇄에 이어 이란의 최대 석유 수출국인 중국을 통해 이란이 2차 종전협상에서 미국의 요구를 최대한 수용하도록 양측을 압박하는 조치로 풀이된다.



내달 중순 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 제재가 발표됐다는 점에서 대중국 지렛대 확보의 측면도 읽힌다.



베선트 장관은 "중국은 이란산 원유의 90% 이상을 구매해왔다"며 "이는 중국 에너지 수요의 약 8%에 해당한다"고 설명했다.

<연합>

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