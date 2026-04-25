“3일만에 사망”…치명률 최대 50% ‘비브리오’, 올해 첫 환자

“3일만에 사망.”

짧은 문장 하나로 정리된 이번 사례는 비브리오패혈증의 위험을 그대로 보여준다.

비브리오패혈증은 치명률 30~50%에 이르는 고위험 감염병으로, 해수 온도 상승과 함께 감염 위험이 증가한다. 게티이미지

경기도의 한 병원에 입원 중이던 40대 A씨는 지난 21일부터 다리 부위 부종과 수포, 통증 등을 호소해 치료를 받아왔다. 이후 비브리오패혈증으로 확인됐고, 상태는 빠르게 악화됐다. 결국 증상 시작 후 사흘을 넘기지 못하고 숨졌다.

25일 질병관리청에 따르면 이번 사례는 올해 첫 비브리오패혈증 환자다. 환자는 간질환 등 기저질환을 가진 고위험군으로 분류된다.

◆‘속도가 치명성’…수시간~수일 내 급격 악화

비브리오패혈증은 진행 속도가 매우 빠른 감염병이다. 초기에는 발열과 오한, 복통, 구토, 설사 등 일반적인 증상으로 시작된다.

증상 시작 후 24시간 이내 다리 부위에 발진과 부종, 출혈성 수포가 나타날 수 있다. 이후 패혈성 쇼크로 진행되면 생명을 위협한다.

치명률은 30~50% 수준으로 알려져 있다. 특히 간경화, 만성 간질환, 당뇨병 환자 등은 감염 시 치명률이 더 높아지는 고위험군에 해당한다.

◆수온 18도 넘으면 시작…여름 전 이미 위험 구간

비브리오패혈균은 바닷물과 갯벌, 어패류 등에 서식한다. 해수 온도가 18도 이상으로 올라가면 증식 속도가 급격히 빨라지며, 국내에서는 보통 4~6월 첫 환자가 발생한 뒤 8~10월에 환자가 집중된다.

즉, 지금 시점은 이미 감염 위험이 시작된 구간이다.

감염 경로는 비교적 명확하다. 비브리오패혈균에 오염된 어패류를 날로 먹거나, 상처 난 피부가 바닷물과 접촉할 경우 감염될 수 있다.

◆“생굴·회 피해야”…고위험군은 감염 자체 차단이 핵심

예방 수칙은 분명하다. 어패류는 흐르는 물에 충분히 씻은 뒤 중심까지 완전히 익혀 먹어야 한다. 조리 과정에서는 칼과 도마를 구분해 교차 오염을 막는 것이 중요하다.

특히 간질환 등 기저질환이 있는 경우에는 생굴이나 회 등 어패류 생식을 피하는 것이 권장된다. 또 피부에 작은 상처라도 있다면 바닷물 접촉을 피해야 한다.

어패류는 충분히 가열해 섭취하고, 상처가 있는 경우 바닷물 접촉을 피하는 것이 예방의 핵심이다. 게티이미지

질병관리청 관계자는 “비브리오패혈증은 고위험군에서 치명률이 높은 만큼 예방이 가장 중요하다”며 “의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다”고 강조했다.

이번 사례는 단순한 첫 환자가 아니다. 유행이 시작됐다는 신호이자, 가장 위험한 구간에 들어섰다는 경고다. 바다를 찾기 전 확인해야 할 것은 일정이 아니다. 손등과 발목의 작은 상처다.

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