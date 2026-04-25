美 파월 연준의장 수사 중단…워시 인준 속도 내나

미국 법무부가 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장에 대한 수사를 종결했다. 이에 따라 후임 케빈 워시 차기 의장 후보자에 대한 인준에 속도가 붙을 전망이다.

제롬 파월 미국 연준 의장. 신화연합뉴스

제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장은 24일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 파월 의장을 겨냥한 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹에 대해 “수사를 종결하도록 지시했다”고 밝혔다. 연준 감찰관이 이 문제를 조사하는 만큼 검찰 수사를 따로 진행하지 않겠다는 것이다. 다만 감찰 과정에서 문제가 입증될 경우 형사 수사를 재개하겠다고 덧붙였다.

미 법무부는 지난해부터 연준 청사 개보수 과정에서 불거진 25억달러 규모 지출에 대한 수사를 이어왔다. 지난 1월에는 파월 의장에 소환장을 발부하기도 했는데 도널드 트럼프 대통령과 파월 의장이 금리 인하를 두고 갈등을 빚어온 만큼 정치적 수사라는 해석이 나왔다. 트럼프 대통령은 지난 21일 인터뷰에서 “2500만달러면 충분했을 공사가 왜 수십억 달러가 들어갔는지 밝혀내야 한다”고 파월 의장을 압박하기도 했다.

파월 의장 수사가 중단되면서 차기 의장으로 지명된 워시 후보자에 대한 상원 인준 절차에도 속도가 붙을 전망이다. 상원 은행위원회 의원들 사이에서는 파월 의장 수사를 들어 후임자 인준에 동의하지 않겠다는 목소리가 나왔었다.

워시 후보자에 대한 청문회는 지난 21일 이뤄졌지만 인준 표결 시점은 아직 정해지지 않은 상태다. 파월 의장의 임기도 다음달 15일 종료되는 만큼 공화당은 인준 절차를 서두를 것으로 보인다.

워시 후보자는 청문회에서 트럼프 대통령의 ‘꼭두각시’가 될 것이냐는 질문을 받고 “독립적인 행동을 하겠다”고 말했다. 그는 “대통령은 금리 결정을 미리 정하거나, 확정하거나, 결정하라고 요구한 적이 없고 나 또한 그럴 의향이 없다”고 했다. 다만 트럼프 대통령은 워시 후보자가 임명되면 금리 인하를 기대한다는 발언을 하는 등 재차 금리 인하를 강조하고 있다.

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