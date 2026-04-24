국토차관, 구글 부사장 면담… AI공간정보 등 협력 논의

김이탁 국토교통부 1차관은 24일 서울 중구 정동 국토발전전시관에서 크리스 터너 구글 대외협력 부사장을 만나 인공지능(AI) 공간정보 및 도시·교통 분야 협력을 논의했다.

이날 면담은 지난 2월 구글에 대한 고정밀 지도 반출 허가 결정 이후 지도와 데이터를 기반으로 한 한국-구글 간 협력 강화 논의를 위해 구글 측 요청으로 마련됐다.

김이탁 국토교통부 제1차관과 크리스 터너 구글 대외협력(지식·정보 부문) 부사장이 24일 서울 중구 국토발전전시관에서 만나 기념 촬영하고 있다. 국토교통부 제공

김 차관은 구글이 기술력과 글로벌 경쟁력을 토대로 한국 기업과 협력하고 AI, 모빌리티 등 분야에서 한국의 산업 성장을 지원하는 상생이 실현되기를 기대한다고 밝혔다. 면담에는 국토부 내 공간정보, 도시, 교통 담당 부서도 참석해 AI 지도 서비스,공공데이터 기반 모빌리티 최적화 및 교통안전 증진, 스마트도시 인프라 등에 관한 협력 가능성을 점검했다.

터너 부사장은 지도 반출 허가 결정을 계기로 한국과 건설적 협력 기회를 얻었다면서, 구글이 보유한 데이터와 AI 기술, 지도 서비스 등을 기반으로 한국의 스마트 인프라 고도화와 교통 최적화 등에 지속적으로 기여하겠다고 말했다.

김 차관은 “이번 면담이 구글과 미래지향적 파트너십을 구축하고 한국 기업의 성장을 견인할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “구글과 국내 산업계가 기술 협력, 해외 진출 지원, 투자 확대 등 구체적인 상생 방안을 조속히 강구해 시행할 수 있도록 지속적인 협력 네트워크를 구축할 것”이라고 말했다.

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