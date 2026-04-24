농협경제지주, 중동 리스크 긴급 대응

3일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 '중동전쟁 대응 비상대책TF 3차 회의'를 개최했다. 농협중앙회 제공

농협경제지주는 23일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ’중동전쟁 대응 비상대책TF 3차 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 중동전쟁 장기화에 따른 농업부문 전반의 리스크를 점검하고 대응방안을 마련하기 위해 열렸다. 특히 지난 2차 회의부터 축산경제 부문이 참여하면서 농업경제와 축산경제가 공동 대응체계를 구축했다.

이날 농협경제지주 김주양 대표이사는 영농자재와 사료 원료의 수급 및 가격 동향을 점검하고, 23일부터 5월 20일까지 진행되는 312억원 규모의 ’농심·효심·동심’ 특별할인행사 등 소비자 지원 방안을 집중 논의했다.

농협경제지주는 ’중동전쟁 대응 비상대책TF 3차 회의’와 함께 ’비료 수급동향 합동 TF’를 운영하며 비료 원자재 가격과 생산·공급 상황을 주기적으로 점검하고 있다. 또한 공식 홈페이지에 ‘중동사태 특별게시판’을 신설해 현장 애로사항을 실시간으로 수렴한다.

김주양 농업경제대표이사는 “농협은 농업인 지원과 소비자 물가 안정에 총력을 다하겠다”며 “정부와의 협조를 통해 추경예산이 농업 현장에 적기에 투입될 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

한편, 농협은 정부 정책에 발맞춰 설 명절 특별할인행사(450억원), 유류지원(380억원)에 이어 ’농심!효심!동심!’ 특별 할인행사(312억원)를 진행하는 등 물가안정과 민생 지원을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

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