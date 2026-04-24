순방 마친 李대통령, 서울로…인도·베트남과 미래협력 기반마련

국내 현안 관리 집중할 듯…중동사태 대응·부동산 정상화 등
이재명 대통령은 24일(현지시간) 5박 6일간의 인도·베트남 국빈 방문 일정을 마무리하고 귀국 비행기에 탑승했다.
이번 순방에서 이 대통령은 대표적 '고속 성장국'인 두 국가 정상과 신뢰를 다지고 미래지향적 협력을 약속함으로써 한국 경제의 지속적 성장을 담보할 포석을 뒀다.
항만 개발과 신규 원전 건설 등 각국이 추진하는 대형 인프라 사업에 한국 기업이 참여할 계기를 마련했으며 불안정한 국제 정세 속 공급망 안정화를 꾀하는 성과도 남겼다.
이 대통령은 지난 19일 인도에 도착해 이튿날 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 가졌다.
회담을 계기로 양국 정부는 장관급 경제협력 플랫폼 '산업협력위원회'를 설치하고 핵심광물 및 원전 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 부처 간 항만 인프라 개발을 위한 협력체계도 마련됐다.
이 대통령은 "양국의 교역은 인도의 거대한 경제 규모에 비해 충분하지 않은 수준"이라며 교역 규모를 두배 이상으로 늘리겠다는 계획을 밝혔다.
이후 베트남으로 이동한 이 대통령은 22일 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 가졌고, 23일에는 베트남 총리·국회의장과 각각 면담함으로써 서열 1∼3위를 모두 만났다.
정상회담을 계기로 양국은 신규원전 건설과 전력 인프라 분야의 협력을 강화하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 희토류 매장량 세계 5∼6위의 베트남과 긴밀한 공조 체계도 마련하기로 했다.
청와대는 작년 8월 새 정부 첫 국빈으로 럼 서기장을 초대한 데 이어, 럼 서기장이 재선 성공 후 첫 국빈으로 이 대통령을 초청해 양국 정상의 특별한 신뢰 관계가 입증됐다고 평가한다.
이 대통령은 24일 정상 부부간 친교 일정을 마지막으로 모든 일정을 마무리하고 서울행 전용기에 올랐다.
귀국 후에는 중동 전쟁으로 인한 후폭풍을 최소화하는 한편 부동산 시장 정상화를 위한 후속 정책을 마련하는 등 국내 현안 관리에 집중할 것으로 보인다.
<연합>
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