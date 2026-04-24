이정재, 신영균예술문화재단 이사 선임…이사장엔 신언식 회장

배우 이정재가 신영균예술문화재단 신임 이사로 활동한다.



배우 안성기의 별세로 공석이 된 신영균예술문화재단 이사장 자리는 신언식 JIBS 회장이 메운다.

신영균예술문화재단 신임 이사장 신언식과 이사 이정재. 신영균예술문화재단 제공

재단은 최근 이사회를 열어 신임 이사장에 신 회장, 이사에 이정재를 각각 선임했다고 24일 밝혔다.



배우 이정재는 이사로서 재단 운영에 참여한다. 그가 재단의 장학 사업과 단편영화 지원 사업 등에서 적극적인 활동을 할 것으로 기대된다고 재단 측은 전했다.



이정재는 "안성기 선배의 유지를 받들어 선배가 헌신한 예술 인재 육성 지원사업에 봉사할 기회가 주어진 것에 책임감과 보람을 느낀다"고 말했다.



그간 이사로서 재단의 안정적인 운영을 지원해온 신 회장은 안성기 뒤를 이어 이사장직을 맡게 됐다. 안성기는 2010년 재단의 초대 이사장으로 선임돼 지난 1월 별세할 때까지 직을 이어왔다.



원로배우 신영균의 출연 재산으로 설립된 재단은 영화·연극 등의 분야에서 활동하는 젊은 인재를 지원하고 육성한다.



신 이사장은 "한국 영화계 거목이었던 고(故) 안성기 이사장님의 숭고한 뜻을 이어받아, 예술인 지원 사업을 더욱 확대하고 건강한 예술 생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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