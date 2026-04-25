서울경찰, 아세안대사단 접견…국제협력 자문단 위촉

서울경찰청은 24일 서울청 15층 제2서경마루에서 주한 아세아대사단, 아세안 회원국 고위급 공무원단, K-리스펙트 소사이어티 위원 접견과 함께 국제협력 자문단 위촉식(사진)을 개최했다.

주한 아세안대사단에는 브루나이·캄보디아·인도네시아·라오스·말레이시아·미얀마·필리핀·싱가포르·태국·동티모르·베트남 11개국이 포함됐다.

이번 접견은 외국인 대상 치안 안전 확보에 감사의 뜻을 전하기 위해 주한 아세아 대사단 측 요청으로 추진됐다.

민병철 선플재단 이사장과 타니 생탓 태국 대사(주한 아세아 대사단 위원장) 등 외국인 보호 활동 관계자 총 8명을 국제협력 자문위원과 명예 자문위원으로 위촉했다. 다문화 가족과 국내 거주 외국인 대상 편견과 차별을 지양하고 상호 이해와 존중 인식을 높이는 ‘K-리스펙트 캠페인‘도 동참하기로 했다.

민 이사장은 “서울경찰 도움으로 다문화 가족과 외국인들이 존중받고 안전하게 생활할 수 있는 치안 환경이 조성됐다”며 감사를 전했다. 생탓 대사는 “서울의 선진 치안 시스템이 아세안 국가들의 치안 분야 상호 발전으로 이어지길 바란다”고 했다.

이 자리에서 국내 거주 외국인과 다문화 가족 대상 범죄 예방 및 피해자 보호·지원 방안에 대한 의견도 교환했다. 오는 6월 서울에서 열리는 국제 수도경찰협의체(ICPC) 행사에 대비해 초국경 범죄 확대에 따른 수도 경찰 간 공조 강화 등 협력 방안에 대해서도 논의했다.

박정보 서울청장은 “서울은 27만9000명 등록 외국인이 거주하고 대사관 등 주요시설이 밀집한 곳으로 외국인 대상 범죄 예방과 피해자 보호를 위한 협력 체계를 강화할 것”이라며 “외국인을 포함해 다양한 사회 구성원이 차별 없이 살아갈 수 있도록 지원도 강화하겠다”고 했다.

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