이가닉스(eganiks), AI 맞춤형 뷰티 디바이스 ‘타잇헤라’ 모델로 배우 신세경 발탁

이가닉스(eganiks) AI 맞춤형 뷰티 디바이스 ‘타잇헤라’의 모델로 발탁된 배우 신세경 (제공=뉴버리스트리트)

뷰티테크 기업 뉴버리스트리트의 리버스 에이징(Reverse Aging) 브랜드 ‘이가닉스(eganiks)’가 차세대 뷰티 디바이스 모델로 배우 신세경을 발탁했다고 24일 밝혔다. 신세경 배우는 앞으로 이가닉스의 대표 제품인 AI 맞춤형 올인원 홈케어 디바이스 ‘타잇헤라(TightHera)’ 모델로 활동할 예정이다.

이가닉스(eganiks)는 피부나이(Skin Age)라는 단어의 알파벳을 역순으로 조합해 탄생한 브랜드명으로, 이름 자체에 피부 나이의 흐름을 되돌리겠다는 브랜드 철학을 담고 있다. 이러한 의미를 바탕으로 이가닉스는 ‘Reverse your skin age, eganiks’를 슬로건으로 내세우며, 개인의 피부 컨디션에 맞춘 리버스 에이징 솔루션을 제안하고 있다.

이가닉스는 “신세경 배우가 지닌 맑고 단단한 이미지, 그리고 일상 속에서 꾸준함과 섬세함으로 완성되는 자기관리 태도가 이가닉스가 지향하는 AI 기반 하이퍼 퍼스널라이제이션 리버스 에이징의 방향성과 맞닿아 모델로 발탁했다”며 “신세경 배우가 보여주는 ‘매일의 컨디션에 맞춘 관리’라는 메시지를 통해 브랜드가 추구하는 맞춤형 안티에이징 루틴을 보다 직관적으로 전달하고, 고객 접점을 넓혀 브랜드 경험을 한층 더 가깝게 전해 나갈 계획”이라고 설명했다.

이가닉스는 이번 모델 발탁을 계기로 다양한 마케팅 활동을 순차적으로 전개할 예정이다. 신세경 배우와 함께한 ‘타잇헤라’ 비주얼 화보와 캠페인 콘텐츠를 이가닉스 공식 SNS 채널과 웹페이지를 통해 단계적으로 공개하며, 브랜드가 지향하는 메시지를 자연스럽게 전달해 나갈 계획이다.

타잇헤라는 AI 기반 개인화 기술을 바탕으로 피부과에서 받던 것처럼 개인 맞춤형 관리 경험을 집에서도 경험할 수 있도록 설계된 초개인화 홈케어 디바이스다. AI가 매일 달라지는 사용자의 피부 컨디션을 분석해 ▲집속초음파(HIFU) ▲고주파(RF) ▲초고주파 ▲크라이오 ▲흡수 모드 중에서 그날 상태에 맞는 기능을 루틴 형태로 구성해 추천함으로써 보다 일관되고 체계적인 맞춤형 스킨케어가 가능해진다.

또한 타잇헤라는 업계 최초 와이드밴드 듀얼 웨이브 기술을 적용한 AI 기반 맞춤형 고주파 모드를 통해 사용자의 피부 컨디션에 맞는 고주파 주파수를 설계하여 관련 기능을 홈케어 환경에서도 구현했다.

하버드ㆍMITㆍKAIST 출신 연구진이 강남 주요 피부과 전문의들의 자문을 바탕으로 기술 요소를 제품에 담아 초개인화된 홈케어 경험을 구현했다. 이에 따라 뷰티 디바이스 소비자들의 관심도 이어지고 있다고 회사는 설명했다.

이가닉스 브랜드 관계자는 “신세경 배우가 보여주는 변치 않는 아름다움과 꾸준하고 섬세한 자기관리 태도는 이가닉스가 추구하는 리버스 에이징 철학과 ‘나만을 위한 맞춤형 케어’ 가치와 맞닿아 있다”며 “신세경 배우와 함께 AI 퍼스널 스킨 솔루션 ‘타잇헤라’가 제안하는 개인화 홈케어 경험을 보다 많은 고객에게 전달하고, 이가닉스의 브랜드 방향성과 제품 매력을 다양한 캠페인과 콘텐츠로 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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